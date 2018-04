Det er bare noen uker siden nye Volvo XC40 stakk av med tittelen Årets bil i Europa. Selve kåringen ble gjort i forbindelse med den store bilutstillingen i Genève. Og det er faktisk første gang i historien av Volvo har gått til topps her.

Nå er det grunn til mer feiring hos Volvo i Gøteborg. Storebror XC60 har nemlig akkurat stukket av med tittelen Årets bil i verden.

I juryen sitter 82 biljournalister fra 24 land, verden over. Til sammen 34 modeller var nominert i utgangspunktet. 24 av dem forsvant før det var klart for semifinale i kåringen. Der røk ytterligere sju ut – før det var klart for finale.

Typisk Volvo, denne hekken kunne ikke kommet fra noe annet merke.

Deler med storebror

Der var disse med: Range Rover Velar, Mazda CX-5 og altså Volvo XC60, som til slutt stakk av med tittelen. Nyheten ble offentliggjort på bilutstillingen i New York som går av stabelen akkurat nå.

Første generasjon XC60 var en stor suksess for Volvo og solgte svært bra også mot slutten, selv om den da begynte å få mange år på baken. Nye XC60 er basert på samme plattform som storebror XC90 og deler svært mye av teknikken med den.

Designmessig er XC60 langt på vei en nedskalert versjon av storebror XC90.

Fått mye skryt

Designmessig har Volvo valgt en temmelig safe løsning. XC60 er langt på vei en nedskalert versjon av XC90. Men den ser litt mer sporty ut, særlig i hekken som er betydelig strammere enn på XC90.

Også innvendig kjenner vi igjen mange elementer fra 90-serien. Volvo har fått mye skryt for sitt nye interiørdesign, som startet med XC90. Dermed så man nok heller ingen grunn til å gjøre store endringer til XC60.

Volvo har fått mye skryt for interiørdesignet sitt de siste årene, XC60 er ikke noe unntak.

Startet med SUV

De siste årene har Volvo fornyet nesten hele modellutvalget sitt. Det som startet med XC90, ble fulgt opp med S90/V90 og V90 Cross Country. Så kom XC60 som første modell ut i den nye 60-serien. Tidligere i år har svenskene også vist oss splitter nye V60, en bil som på mange måter tar opp arven etter gamle V70.

Senere kommer en ny S60, før det er klart for flere modeller i 40-serien. Den ble startet av XC40 som altså ble Årets bil i Europa i 2016.

Dermed har Volvo startet med SUV i alle de tre modellseriene sine. Det er naturligvis ikke tilfeldig. SUV-salget øker kraftig over hele verden, samtidig som marginene her er høyere enn for tradisjonelle familiebiler.

