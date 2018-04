Eagles of Death Metal-vokalisten overlevde selv en skytemassakre, da IS-terrorister stormet konsertlokalet Bataclan i Paris og drepte 89 mennesker.

I forkant av den store våpendemonstrasjonen i Washington, «March Of Our Lives», som skulle sette fokus på våpenpolitikken i USA etter massakren i Florida, kom vokalisten med noen svært kontroversielle utspill.

«Motbydelige ungdommer»

Ifølge det amerikanske magasinet Rolling Stone, kalte han blant annet ungdommene bak demonstrasjonen for motbydelige ungdommer som utnyttet sine venners død.

Her kan du se artisten sin beklagelse i sin helhet:

«Som en overlevende etter en masseskyting kan jeg av egen erfaring fortelle at ved å protestere, fornærmer dere minnet til de som ble drept.»

La seg flat

Videre skrev Hughes på sin egen Instagram-profil at han håpet alle de motbydelige ungdommene ville leve så lenge som mulig, slik at de kunne få føle på skammen over det de hadde gjort.

Innlegget har i ettertid blitt slettet.

Nå har artisten lagt seg flat. I en video publisert på Instagram sier Hughes blant annet:

«I det siste har jeg publisert noen innlegg som ikke har kommunisert hva jeg egentlig føler om diverse temaer. Det som var ment å være en uttalelse om nasjonens ungdom som forsøkte å sette agendaen i samfunnet, hørtes heller ut som et ond personangrep.»

Videre skriver artisten at han er lei seg, og at han ikke mente å såre noen.

«Jeg har selv vært vitne til at venner har blitt skutt rett foran øynene mine, og jeg skulle ha behandlet denne situasjonen med mer modenhet og ansvar. Jeg håper at dere vil tilgi meg.»