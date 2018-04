Etter omfattende søk ble 13 år gamle Jesse Hernandez funnet i kloakksystemet, rundt én mil unna hvor han falt ned søndag.

Gutten var i parken som ligger mellom San Fernando Valley og Hollywood for å feire første påskedag da ulykken skjedde.

Det skriver den amerikanske nyhetskanalen NBC Los Angeles.

Falt sju meter

Gutten falt omtrent sju meter ned i kloakksystemet. Da ulykken ble oppdaget, ble det satt i gang et omfattende søk etter den unge gutten.

Over 100 brannmenn var på stedet etter at vitner hadde ringt inn og fortalt om hva som hadde skjedd.

Vanskelig å puste

Ifølge Los Angeles Police Department, hoppet Hernandez på en planke som lå over en betongbygning, da planken plutselig ga etter. Han falt deretter ned i kloakksystemet som var fullt av vann.

Kloakksystemet gutten falt ned i, går til Los Angeles River. På grunn av vann og gass i systemet, skal det ha vært svært vanskelig å puste.

Spesiallagd kamera

For å lokalisere gutten brukte brann- og redningstjenesten i Los Angeles et spesiallagd kamera som ble festet til et tau, og deretter ført ned i kloakksystemet.

Kloakksystemet er cirka én meter i diameter, og fylt med vann som renner rundt 25 kilometer i timen.

Etter 13 timer i kloakksystemet ble altså den unge gutten funnet, til stor lettelse for de flere hundre redningsmennene som bidro i søket.

Redningsmannskaper sa til NBC Los Angeles at gutten var i live, og at han pratet.