Bildet er malt på en vegg i Hans Holmboes gate og viser Listhaug med tornekrans hengt opp på et kors. Ved beina hennes er det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance» og «Yemen» er malt i bakgrunnen.

Naglene som er slått gjennom Listhaugs hender, er dekorert med logoet til partiet Rødt. Det var Rødt som fremmet mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister.

Et Frp-logo er malt på Listhaugs venstre skulder, og på magen er det malt «Min Kamp». Det er trolig gatekunstneren AFK som står bak bildet. Bilder av verket er delt på AFKs Instagram-side. En av mikrofonene som er stilt opp ved Listhaugs bein, er merket med «AFK».

Ut fra bildeteksten ser det ut til at tittelen på kunstverket er «Making a Martyr».

Facebook-bråk

Sylvi Listhaug gikk av som justisminister 20. mars. Hun hadde da fått massiv for en Facebookpost der hun skrev at «Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Bakgrunnen var at Arbeiderpartiet ikke ville støtte et forslag fra Frp om at Justisdepartementet skulle kunne frata fremmedkrigere passet uten å gå veien om domstolene.

Da Listhaug gikk av, skrev hun på Facebook at Ap-leder Jonas Gahr Støres hensikt var vært å «kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid».

– Det har vært en ren heksejakt der målet har vært å kneble ytringsfriheten, som for meg er en utrolig viktig norsk og vestlig verdi, sa Listhaug.

Uttalelsen vekket både forbauselse og reaksjoner. SV-leder Audun Lysbakken påpekte at Listhaug er et maktmenneske, ikke et offer.

– Hun er fri til å si hva hun vil, men når hun legitimerer ytterliggående konspirasjonsteorier, må hun få motstand, sa Lysbakken.

Jurist Anine Kierulf påpekte at ytringsfrihet ikke gir krav på å få gjennomslag for det man mener.

– Motbør mot meningsinnhold og virkemidler er ikke knebling. Det er andres bruk av den samme ytringsfriheten som du har, skrev Kierulf på Facebook.

– Lager alt med kjærlighet

Gatekunstneren AFK har vekket reaksjoner tidligere. I januar 2017 dukket verket «Enjoy the real thing» opp på en vegg på Universitetet i Bergen. Ved første øyekast så det ut til å være logoene til Coca-Cola og Pepsi, men firmanavnene var byttet ut med navnene til al-Qaida og ISIS. Ifølge AFKs biografi ble verket malt over etter kort tid.

Kunstneren fikk også oppmerksomhet da bildet «Awakening», der en baby er i ferd med å våkne, ble malt over av Statens vegvesen.

AFK ble intervjuet av NRK i forbindelse med at han malte et 70 meter langt bilde på et hotell ved Flesland. Han sa da at han tror han kan bli oppfattet som pessimist, men at han egentlig er det motsatte. Han kalte seg optimist og sa at han lager alt med kjærlighet.

– Jeg vil si at de som sitter på toppen og lar seg styre av penger og makt, vil miste makten. Vi går mot en epoke med fred, sa kunstneren.

Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp, understreker overfor TV 2 mandag at vi lever i et fritt land.

– Hva kunstnere velger å bruke ytringsfriheten til, er ikke opp til oss politikere, sier Thomsen.

Frps kommunikasjonsleder Kristian Larsson sier til TV 2 at Sylvi Listhaug ikke er tilgjengelig for kommentar i påsken.