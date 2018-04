UAE-laget har bedt det norske spurtesset om å veie 78 kilo – og lag to kilo mindre enn hva han pleier å veie i vårsesongen.

Det melder NRK.

Denne vinteren har Kristoff slitt med sykdom. Underveis i Paris-Nice uttalte han overfor TV 2 at han aldri hadde følt seg dårligere.

I tillegg hadde han et sykdomsavbrekk etter Tour of Qatar.

– Det har kanskje vært et litt for strengt kostholdsregime, for jeg har slitt mye med sykdom og det kan ha med å gjøre at jeg er litt for skrapa. Nå er jeg på samme vekt som jeg pleier å være på sommeren, forteller Kristoff til NRK.

UAEs sportsdirektør, Philippe Mauduit, bekrefter overfor statskanalen at de har gitt rytterne sine en idealvekt. Samtidig uttaler han at det ikke vil være et problem om spurteren går opp halvannen kilo.

– Tidlig i sesongen så vi på alle gutta og ga dem et mål. Alex hadde faktisk for god kontroll på kroppen sin, og hadde allerede gått ned i vekt, som er bra. Det er alltid bedre å kunne legge på seg litt enn å måtte gå ned flere kilo, sier sportsdirektør Philippe Mauduit til NRK.

At Kristoff får vektrefs, er ikke sjelden kost. Forrige vår fikk den 181 cm lange spurteren beskjed av Katjusja om å gå ned to-tre kilo før Tour de France. Helt tilbake i 2012 fortalte han til TV 2 at han ble kalt tjukk av det russiske laget. Det samme gjentok seg i 2015.

Gjennomgangsmelodien har hele tiden vært at nordmannen må ned ett-to kilo fra «vår-vekten» sin for å nå idealvekten på 78 kilo til Tour de France.

Kaggestad tviler

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tviler på at vektnedgangen alene kan være årsaken til sykdomsplagene.

– Det er mange faktorer som spiller inn. Er forebyggingen god nok? Men det kan være utmattende for kroppen om man er tynn over lang tid i et tøft program. Da kan man miste litt av energien, sier Kaggestad.

Selv om Kristoffs sesong så langt er uten de store triumfene, mener ikke Kaggestad det nå er tid for å krisemaksimere.

– En topp-plassering i søndagens Paris-Roubaix, så er alt glemt. Han får sette seg ned etter det og se på hva som kunne vært gjort annerledes i oppkjøringen.

– Han har tidligere klart seg fint med å være litt tyngre på våren, er det for å imponere i et nytt lag han har slanket seg mer nå?

– Det kan det jo være. Det kan også være at han vil endre på ting for å lykkes bedre. Jeg tror ikke laget hans har presset ham til å gjøre noe han ikke vil, sier Kaggestad.

Søndag er det TV 2-sendte Paris-Roubaix. Da er det ny vinnersjanse for Kristoff.