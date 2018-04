– Min klient har erkjent å ha gitt pasientene medikamenter for å gjøre dem roligere, sier kvinnens advokat Gisle Didriksen til TV 2.

Nå sitter den vikarierende nattevakten i fire ukers varetekt, siktet for kroppsskade ved at hun har gitt medisiner pasientene ikke skulle ha.

Det var ansatte ved Ladegården sykehjem som tok kontakt med politiet fordi flere av pasienter fremstod som unormalt trøtte etter at kvinnen hadde vært på nattevakt.

Politiet ble kontaktet, og sykepleieren, en kvinne i 40-årene, ble raskt pågrepet.

– Hun innser at dette er en alvorlig sak, og tar det tungt, sier Didriksen.

Vikar alene på avdelingen

– Jeg vil berømme de sykepleierne som kom på vakt og fattet mistanke, samt politiet som har handlet raskt i denne saken, sier Karl Henrik Nicolajsen, etatsdirektør for sykehjemmene i Bergen kommune.

Han sier til TV 2 at det ser ut til at de fire pasientene ikke har tatt skade av den ureglementerte medisinbruken, men at de ser svært alvorlig på saken. Så langt kan de ikke se at hendelsen skyldes svikt i kommunens rutiner. Kvinnen var alene på vakt på den aktuelle avdelingen, men det var flere sykepleiere på sykehjemmet samme natt.

– Det dreier seg om en person som har brutt reglene, men så langt vi kan se er det lite vi kunne gjort for å forhindre det. Vi vil gå igjennom alle våre rutiner de nærmeste dagene, sier han.

Jobbet ved flere sykehjem

Bergen kommune opplyser at alle beboere og pårørende har fått informasjon om hendelsen, men at de ikke ønsker å gå ut med detaljer så lenge saken er under politietterforskning.

– Det vi kan si er at kvinnen var på sin andre nattevakt på rad, og at hun også en natt tidligere har jobbet ved sykehjemmet.

TV 2 møter flere pårørende ved sykehjemmet mandag formiddag, som sier de er sjokkert over det som har skjedd.

– Det er helt forferdelig, sier en pårørende som skal besøke sin mor på sykehjemmet. Moren har ikke vært involvert i episoden forklarer hun.

SJOKKERT: To besøkende sier de er sjokkerte over at en sykepleier har dopet ned beboere på Ladegården sykehjem. Foto: Haakon Eliassen, TV 2

Ved sykehjemmet går de nå igjennom medisinbeholdningen for å forsøke å få klarhet i hvilke preparater hun har benyttet. Det er tatt blodprøver av de fire pasientene, som vil gi tydeligere svar.

Det undersøkes nå om kvinnen kan ha gjort det samme ved flere institusjoner. Hun har jobbet for vikarbyrået Smart bemanning siden 2016 og jobbet ved flere helseinstitusjoner i Bergen skriver Bergens Tidende.

– Vi skulle gjerne hatt nok sykepleiere ansatt selv, så vi ikke trengte å bruke vikarer, sier Nicolajsen til TV 2.

