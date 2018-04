De to siste månedene er det satt i gang 37 drapsetterforskninger i London. New York, som tidligere har vært kjent for et høyt antall drap, hadde til sammenlikning 32, skriver BBC.

Akkurat nå kjemper er 16 år gammel gutt for livet sitt etter at han ble stukket ned på gata i London, melder Daily Mail. To menn er pågrepet og arrestert, mistenkt for å stå bak angrepet.

London og New York har begge rundt 8 millioner mennesker. Det totale antall drap så langt i år er henholdsvis 50 i New York og 46 i London. For London betyr de høye tallene en økning på 38 prosent siden 2014. I New York har derimot antallet drap gått ned med 87 prosent siden 1990.

Flere voldtekter og ran

I tillegg til at London nærmer seg den amerikanske storbyen i antall drap, er det allerede nesten seks ganger større sjanse for å oppleve innbrudd i London enn i New York. Det er også større sjanse for å bli ranet eller voldtatt der.

Politiet sier at utviklingen de to siste månedene er skremmende.

– Ett drap er ett for mange, og vi arbeider hardt for å forstå utviklingen. Vi gjør alt vi kan for å hindre disse tragiske hendelsene, sier en talsmann for politiet i London, kjent som The Met.

Mange av drapene virker tilfeldige og uten motiv.

Tidligere politietterforsker Leroy Logan sier at utviklingen gjør ham fullstendig knust.

– Jeg forstår ikke hvordan vi har havnet her, og situasjonen er helt ute av kontroll. Vi er vitne til at vold sprer seg som et virus, og vi er nødt til å møte problemet på et helhetlig måte. Politiet må involvere de ulike samfunnslagene.

Ber alle tenke seg om

Etterforsker Cressida Dick mener at sosiale medier må ta en del av skylda. Hun sier det ofte oppstår dårlig stemning mellom grupper på ulike forum, og at de hisser hverandre opp til kamp. Hun ser også svært negativt på at det er blitt sjeldnere kontroller og ransakinger på gata av potensielle bråkmakere.

Hun sier til unge mennesker i London:

– I dag vil det være unge folk ute i byen med kniver. Stopp opp og tenk. Vil du virkelig dø? Eller ta andres liv og ende opp i fengsel?

Ordfører i London, Sadiq Khan har bedt om et hastemøte med statsminister Theresa May og lederen i The Met for å se hva som kan gjøres for å stanse utviklingen. Det er også foreslått studieturer for sentrale personer til nettopp New York for å se hva de har gjort for å snu trenden.