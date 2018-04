Det bekrefter Color Line Stadion i en pressemelding mandag.

John Arne Riise ble rørt da han fikk beskjeden, og sammenligner endringen med Champions League-triumfen med Liverpool i 2005.

– Jeg er utrolig rørt, stolt, ydmyk og evig takknemlig. Det å få denne støtten fra byen som betyr alt for meg, er like stort som å få barn og å vinne Champions League. Det at dette kommer nå hvor jeg begynner å bli voksen gjør nok dette enda større. Jeg setter nok dette mye høyere i dag enn hva jeg hadde gjort i 2005, sier Riise i en pressemelding.

Til tross for at statuen åpenbart har sett ut som John Arne Riise, har den båret navnet «Fotballspilleren». Det gjorde den tidligere venstrebacken aldeles rasende, og som tok til Twitter for å lufte sin frustrasjon.

«Kanskje Ålesund setter pris på noen neste gang en spiller setter rekorder #arrogantefolk», skrev Riise på Twitter, ifølge VG.

Avdukingen vil finne sted i forkant av tirsdagens serieåpning mot Sogndal. Kunstneren bak statuen, Tore Bjørn Skjølsvik, støtter navneendringen.

– Det er godt at vi får endret navnet og at statuen nå blir et bevis for hva John Arne har gjort for fotballen i Ålesund og for Norge. Jeg håper Riise selv blir fornøyd, sier Skjølsvik i pressemeldingen.