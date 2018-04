Se sammendrag av Chelsea – Tottenham i vinduet øverst!

– Conte kan ikke vente med å komme seg bort fra Chelsea. Han takler ikke at de selger og kjøper spillere uten å forhøre seg med ham, fortalte Gianluca Vialli i Sky Sports Italia-studio søndag kveld, ifølge ESPN.

Den tidligere angrepsspilleren er en god kamerat av Chelsea-manageren, og har selv en fortid i London-klubben som både spiller og manager.

Vialli uttalte at Chelsea er på utkikk etter en manager som er mer en «klubbperson», og tror ikke kameraten kommer til å ha problemer med å finne seg en ny arbeidsgiver dersom han forlater Chelsea.

– Enten det er landslaget eller PSG, kommer han til å finne seg et sted der han kan begynne å vinne viktige trofeer igjen. Klubbene kommer til å stille seg i kø for å hente ham, sa Vialli.

– Verre for Chelsea enn for Conte

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller har siden nyttår antydet at Conte kommer til å være ferdig i Chelsea ved sesongslutt, og blir bare sikrere og sikrere i sin sak.

– Det er helt logisk at han drar etter sesongen. Og det er jo mye verre for Chelsea enn det er for ham. Han er en av de beste managerne. Hvert fall i den situasjonen Chelsea er nå, hvor de ikke bruker mest penger av alle. Da trenger de en manager som får maks ut av laget, mener Stamsø Møller.

Den tidligere Juventus- og Italia-sjefen var rasende i sommer da han ble tvunget til å selge Nemanja Matic, og har gått offentlig ut med bekymringer vedrørende midler til spillerkjøp.

TV 2s fotballekspert mener utviklingen i London-klubben, som en gang øste ut penger på spillere, gjør det naturlig at klubber som Tottenham og Liverpool har passert den regjerende seriemesteren på tabellen.

– Historisk sett er det ikke den største klubben, men de har klart å jobbe seg inn til å bli en skikkelig stor klubb i Europa. Det er synd hvis måten klubben blir styrt på skal gjøre at managere og spillere skyr dem litt, sier Stamsø Møller, og tilføyer:

– Chelsea har satt seg selv i en veldig god posisjon. Men hvis de fortsetter på denne måten, spørs det om de klarer å hamle opp slik de har gjort de siste ti årene.

Conte frykter ikke sparken

Tapet for Tottenham gjør at den regjerende seriemesteren har åtte poeng opp til den viktige fjerdeplassen med sju kamper igjen å spille. Den italienske taktikeren frykter imidlertid ikke at han kommer til å få sparken av Roman Abramovich.

– Nei, jeg er ikke bekymret. Helt ærlig. Jeg mener at jeg gir – og spillerne gir – alt vi har denne sesongen. Vi jobber veldig hardt for at dette skal ende i en god sesong. Men når du ser tilbake på den, mener jeg vi fortjener denne sesongen, sa Conte til pressen etter kampen, ifølge London Evening Standard.

Da han ble spurt hva en Champions League-plassering ville ha å bety for jobben hans, svarte italieneren:

– Jeg vet ikke. Du må spørre klubben, ikke meg.

Stamsø Møller tror Conte ville glidd inn som hånd i hanske i PSG, som nok en gang mislyktes i Champions League denne sesongen.

– De ville vært perfekt for ham, og han ville vært perfekt for dem. Suksess i Europa er det både Conte og PSG mangler. Jeg tror det kunne vært en ganske bra og kul miks å få ham inn der, hvor han kan få de spillerne han vil ha, argumenterer TV 2s fotballekspert.