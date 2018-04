Flygelederne på bakken hadde ingen informasjon om at det var annen trafikk i området da besetningen på et Learjet-fly kalte opp tårnet i Albuquerque.

– Var det noen, eh, som passerte over oss for 30 sekunder siden? spør Learjet-piloten.

– Nei, svarer flygelederen.

– Okay. Noe gjorde det, sier piloten.

– En UFO! sier en person på sambandet.

– Jada, sier piloten med en latter.

Learjet-maskinen fløy for selskapet Phoenix Air, skriver Washington Post. Opptaket av radiokommunikasjonen ble nylig publisert av amerikanske luftfartsmyndigheter, melder CNN.

Ba flygere holde øynene åpne

Kort tid etter samtalen med Learjet-piloten, kaller tårnet opp besetningen på et American Airlines-fly som ligger et stykke bak det første flyet.

– American 1095, eh, gi beskjed om noe passerer over dere i løpet av de neste, eh, 25 kilometerne, sier en flygeleder over radiosambandet.

– Gi dere beskjed om noe passerer over? svarer American Airlines-flygeren.

– American 1095, det stemmer, svarer flygelederen.

– Vi hadde et fly foran dere som rapporterte om noe som passerte over ham og, eh, vi hadde ingen trafikk. Så bare gi beskjed om dere ser noe som passerer over dere.

– Allright, svarer piloten.

Like etterpå melder flygeren at de også observerte det ukjente objektet.

– Det er American 1095. Ja, noe passerte nettopp over oss. Jeg vet ikke hva det var, men det var minst to-tre tusen fot over oss. Det passerte rett over oss, sier flygeren.

Vet ikke hva det var

Da flygelederen stilte flere spørsmål om gjenstanden, sa piloten at han ikke kunne være sikker på om det var en værballong eller noe annet. Han beskrev det som en stor refleks, flere tusen fot over flyet han førte, og på vei i motsatt retning.

American-flyet, en Airbus A321, var underveis fra San Diego til Dallas da hendelsen skjedde. Flyselskapet ønsket ikke å besvare spørsmål fra CNN om saken, men viste til FAA, USAs luftfartsmyndigheter.

Det er flygeledernes jobb å holde orden på all trafikk i luftrommet de kontrollere. Dette omfatter både sivil og militær trafikk og værballonger som kan nå svært store høyder, opplyser en talsperson for FAA.

Mange observasjoner

Amerikanske myndigheter har i en årrekke brukt store ressurser på å etterforske UFO-observasjoner. I desember i fjor fortalte den tidligere sjefen for programmet, Luis Elizondo, at han mener det finnes bevis for at man ikke kan utelukke at utenomjordiske fartøyer har besøkt jorden.

– Disse luftfartøyene, vi kaller dem luftfartøy, viser karakteristikker som for øyeblikket ikke finnes i USA, eller i noe annet land som vi kjenner til, sa Elizondo til CNN.

På samme tid offentliggjorde det amerikanske forsvarsdepartementet en video fra 2004. Videoen ble tatt opp av to jagerflypiloter på treningstur utenfor San Diego i California.

Pilotene fikk beskjed av et marinefartøy om å undersøke en gjenstand som var observert i lufta. Da flyene nådde fram til målet, så de en rundt 12 meter lang oval gjenstand som svevde over havoverflaten. I neste øyeblikk fløy den raskt av gårde.

– Jeg kan si deg at det ikke var fra denne verden. Jeg er ikke gal, jeg har ikke drukket. Etter 18 år som pilot har jeg sett omtrent alt man kan se i vårt rike, og dette var ingenting i nærheten av noe, sa en av pilotene, David Fravor, til ABC News i desember i fjor.