TV 2 skrev torsdag om den tragiske bilulykken som har rystet USA denne uken.

Familien Hart, fra delstaten Washington, var på vei sørover på Highway 1 i California, da bilen brått svingte inn på en avkjørsel langs motorveien, før den av ukjente årsaker fortsatte rett mot klippen. Bilen landet på taket og traff en stor stein.

De to adoptivforeldrene, Sarah og Jennifer Hart (38), ble funnet inne i bilen med setebeltene på. Politiet mener at det var Jennifer som kjørte bilen.

Barna Markis (19), Jeremiah og Abigail (14) ble funnet i sjøen. De hadde trolig ikke på seg setebeltet.

Kan ha skjedd med vilje

Hannah (16), Devonte (15) og Sierra (12) er fortsatt savnet. Politiet går ut i fra at de også var i bilen.

Det var ingen vitner til hendelsen, og heller ingen tegn til bremsespor før stupet. Søndag opplyste politiet at undersøkelser har vist at bilen stanset før den akselererte og kjørte utfor stupet. Det har de blant annet sett etter undersøkelser av bilens kjørecomputer.

Ingen vet nøyaktig når bilen kjørte utfor. Vraket ble oppdaget av en forbipasserende bilist mandag for en uke siden.



Tre dager før hadde sosialmyndighetene på familiens hjemsted innledet en granskning som følge av at en nabo varslet om at barna angivelig ble nektet mat. Naboer fortalte at de stadig kom på døra fordi de ikke fikk mat hjemme.

Sarah og Jennifer Hart adopterte seks barn. Nå er alle døde eller antatt døde. Bildet er fra 2016. Foto: Tristan Fortsch

Samtidig står mange av parets venner og tar sterk avstand fra naboenes beskrivelse av familien. De hevder at Sarah og Jennifer var flotte mennesker, men at det var utfordrende å adoptere så mange barn, flere av dem med svært utfordrende bakgrunn.

Et av barna, 15 år gamle Devonte ble i 2014 kjent da han klemte en politimann under en demonstrasjon i Portland.



Drapet på den svarte 18-åringen Michael Brown - utført av en hvit politimann i Ferguson i Missouri, skapte store opptøyer. Det ikoniske bilde av Devonte sammen med den hvite politimannen gikk verden rundt.

Dømt for vold

Det lesbiske paret hadde vært sammen i 18 år.

Alle seks barna ble for tiden undervist hjemme, og ifølge naboer var de lite ute, selv når det er pent vær.

Sarah Hart ble i 2011 siktet for vold mot datteren Abigail. Hun innrømmet å ha slått jenta. Det var en lærer som slo alarm da hun så blåmerker på jentas kropp. Hun fortalte en sosialarbeider at det var moren Sarah som hadde slått henne.

Ifølge rettsdokumentene innrømmet Sarah at hun hadde slått datteren som straff for hennes dårlige oppførsel. Hun ble dømt til 90 dagers betinget fengsel.

Senere ombestemte Abigail seg og sa at det var Jennifer, og ikke Sarah, som hadde slått henne. Men Sarah sto på sitt, og sa at det var hun som hadde gjort det.

Leteaksjon

Det pågår fortsatt en intens leteaksjon etter de tre savnede barna langs kystlinjen.

– Tre barn er fortsatt borte og de kan være i vannet. Vi prøver å lage en tidslinje for å se om det kan ha vært noen stopp underveis - før bilen kjørte av veien, sier Greg Baarts i politiet til NBC.

​