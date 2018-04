Lørdag slo PSG Monaco 3-0 i den franske ligacupfinalen.

Ved to anledninger benyttet dommer Clement Turpin seg av videoassistenten (VAR).

Først måtte publikum vente i flere minutter før PSG ble tildelt straffe, mens tilskuerne igjen måtte vente i flere minutter før Radamel Falcaos redusering på stillingen 0-2 ble annullert.

Bixente Lizarau, som tidligere har vunnet VM med Frankrike, gikk knallhardt ut mot det omstridte systemet etter kampen.

– VAR er litt som sex uten nytelse. Når fyrverkeriet smeller, blir du bedt om å stoppe. Slik følte jeg det på stadion, sa Lizarau på fransk TV ifølge Daily Mail, og fortsatte:

– Monaco-supporterne jubler for scoring. Så må de stoppe feiringen. Det er forferdelig og frustrerende.

– Må forklares til alle

Den tidligere venstrebacken, som blant annet har spilt for Bayern München og Marseille, påpekte at supporterne ikke får vite noe mens de venter på avgjørelsen.

– Supporterne har lyst å delta i kampen, men blir nektet det. Vi er nødt til å bruke videosystemet bedre. Det må forklares til alle, både til dem på stadion og dem hjemme. Vi tar alle del i kampene, argumenterte franskmannen.

Falcao, som fikk en scoring annullert, var rasende etter kampen. Ifølge den spanske storavisen Marca, var det en vanskelig avgjørelse for dommerteamet uavhengig av reprisene.

– Det er frustrerende når VAR hjelper PSG to ganger. Noen ganger, selv etter å se på bildene, er fortsatt ikke avgjørelsen klart. Det er en ting som kan drepe fotball, sa Monaco-spissen etter kampen, ifølge Marca.

– Å vurdere straffen tok fire minutter, og de brukte fire minutter på målet mitt. Så hvorfor la de bare til to minutter? PSG er veldig gode, men de trengte hjelp av videoassistenten for å slå oss, sukket den colombianske stjernen.

Skal benyttes i VM

I midten av mars ble det bekreftet at det omstridte videosystemet skal benyttes i VM. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er en av dem som har stilt seg positiv til løsningen.

– Jeg er sikker på at når de først tar det i bruk i VM, er dommerne som skal bruke verktøyet godt skolerte. De kommer til å bruke masse tid på å gjøre dommerne kjent med hvordan det skal brukes og i hvilke situasjoner, og du kommer ikke til å få se det samme som i FA-cupen i England, sa TV 2s fotballekspert etter VM-bekreftelsen, og tilføyde:

– Om ti år kommer vi til å tenke hvordan i alle dager vi klarte oss uten VAR. Også skjønner jeg at noen er kritiske, men jeg tror nok alle må avfinne seg med at det er kommet for å bli.