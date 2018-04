Samuel Umiti har imponert mange fra stopperplass for suverene Barcelona denne sesongen.

I et intervju med franske Canal+, forteller den franske forsvarsspilleren at han har en «lav» utkjøpsklausul. Ifølge spanske AS ligger den på om lag 575 millioner kroner.

Umtiti opplyser at mange klubber er villige til å bla opp for ham:

– Det er ikke bare Manchester United. Andre klubber er også interesserte i meg, men jeg fokuserer utelukkende på Barcelona, sier den franske stjernen i intervjuet, ifølge Mirror, og legger til at han ikke har en overgang i tankene.

Skulle Umtiti ende opp på Old Trafford, blir han sannnsynligvis lagkamerat med Paul Pogba.

Det har lenge vært spekulert på om Pogba er på vei vekk fra Manchester United etter å ha havnet på kant med José Mourinho, men spilleren avfeier overfor Manchester Evening News at han har et problem med manageren.

Liverpool skal ha den brasilianske keeperstjernen Alisson på radaren. Roma har imidlertid ingen planer om å selge juvelen deres, og hevder de ennå ikke har fått noen bud på den ettertraktede 25-åringen. Det melder italienske Mediaset.

Manchester City kniver med Borussia Dortmund, Feyenoord og PSV Eindhoven om å sikre seg stjerneskuddet Eljif Elmas, skriver Bild. Den 18 år gamle makedoneren spiller enn så lenge i Fenerbahce.

Lenger ned på tabellen i Premier League er det duket for auksjon om Moussa Marega, melder Mirror. Everton, West Ham og Swansea skal være klare for å kjempe med nebb og klør for å sikre seg Porto-spissen.

West Ham er også interesserte i å hente Rodrigo Battaglia fra Sporting Lisboa, men får også der knallhard konkurranse. Inter Milan, Roma og Napoli er alle med i kampen om den argentinske midtbanespilleren.