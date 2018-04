25-åringen har spilt hele sin seniorkarriere i Tyskland etter at han meldte overgang til Hoffenheim fra danske Brøndby bare 17 år gammel.

Den høyreiste midtstopperen jobbet seg oppover i gradene hos Hoffenheim før han tok steget videre og ble kjøpt av storklubben Borussia Mönchengladbach for drøyt 100 millioner kroner i 2016.

Livet som en svært ung og uerfaren gutt i det tyske «regime» var ikke bare enkelt skal man tro Vestergaard selv.

– Jeg vokste opp fortere enn folk flest. Alt av ansvar var på mine skuldre og jeg måtte bare få det til å funke. Jeg konkurrerte med 28-årige menn som kjørte Ferrarier og Lamborghinier til trening, og som var et helt annet sted i livet, fortalte han i et intervju med klesmerke Son of a Tailor som han er ambassadør for.

Luksusliv

Det er ingen hemmelighet at fotballspillere i de beste europeiske ligaene lever godt og vel så det på sine lukrative avtaler. Det har også den nesten to meter høye midtstopperen også erfart med årene.

– Det er alltid noen som er klare for å tørke deg i rumpa når man er ferdig, så det er en risiko for at man blir avhengig av den hjelpen man får. Jeg har folk som tar seg av meg, og er nok ikke like godt herdet for livet som en student for eksempel. Jeg aner ingenting om banklån eller investeringer for å nevne noe, avsluttet 25-åringen som spiller fast i sin tyske klubb.

Vestergaard er ventet å være en viktig brikke i Åge Hareides VM-tropp til sommerens mesterskap. Etter et rekordraskt skadecomeback, med brudd i foten, ligger det meste til rette for at Gladbach-spilleren skal kunne være på sitt beste ved avspark i Russland senere i år.