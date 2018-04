Peter Sagan ble nummer seks i Flandern rundt søndag, en for ham skuffende plassering.

Etter rittet langer han ut mot konkurrentene, som han mener forærte seieren til storlaget Quick-Step, denne gangen representert ved Niki Terpstra.

Han mener de andre lagene konsentrerte seg for mye om å hindre at han vant.

– Jeg er ikke den eneste rytteren å slå. Det er 200 stykker i rittet, sier Peter Sagan ifølge Cyclingnews.

– Quick-Step gjorde et veldig godt ritt, men de andre lagene ville ikke være med å bidra. De gjorde en tabbe, fordi om det fortsetter slik, så vil Quick-Step vinne absolutt alle løp.

Stjernesyklisten mener det belgiske laget har så mange klasseryttere, at om ikke de andre lagene samarbeider om å ta dem – isteden for ham, så ver man sjanseløse.

– De kontrollerte alt. De skapte problemer for alle de andre lagene, fordi de startet kjøret veldig tidlig. De har så mange gode ryttere at de kan spille ut flere kort.

Tøffere for Sagan

Bora-Hansgrohe-rytteren vant Gent-Wevelgem forrige helg og har en merittliste få kan matche.

Det er imidlertid verdensmesterens eneste seier denne våren. Sportsdirektør Patxi Vila forstår imidlertid at de andre lagene lager trøbbel for Sagan.

– Det er vanskeligere for Peter Sagan å vinne, enn for andre ryttere, sa Vila.

– Normalt er han referansen i feltet, det er slik det er. Han er sannsynligvis den beste rytteren i sin generasjon. Det betyr at alt starter med ham.

– Kunne ikke gjort mye annerledes

Med sin sjetteplass var Sagan ti plasser bedre enn beste nordmann, Alexander Kristoff.

Selv om han var frustrert over at Terpstra fikk gå, og at han ikke var med å kjempe om seieren, var han fornøyd med egen prestasjon.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan rittet gikk til slutt. Det var ikke mye jeg kunne gjort annerledes. Jeg er bare glad jeg ga alt.