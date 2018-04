Se Brede Hangelands analyse i vinduet øverst!

Tottenham hadde i utgangspunktet en tung første omgang på Stamford Bridge, men gikk til pause med uavgjort etter en praktscoring av Christian Eriksen.

Da gjorde Pochettino et grep som ble utslagsgivende, mener TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Argentineren flyttet Dele Alli og Heung-Min Son, som begge hadde operert mye sentralt, ut på hver sin flanke.

– Dette var et taktisk spill. Pochettino gjorde et grep som ikke var så lett å få med seg, men som ble utslagsgivende. Han fikk betalt så det holdt, sa Hangeland i TV 2s Premier League-studio etter derbyet.

Utslagsgivende på begge scoringene

I analysen viser den tidligere Premier league-stopperen hvordan Allis nye posisjon forvirret Chelsea-forsvarerne i forkant av 2-1-scoringen.

– Alli starter fra sin venstrekantposisjon, og løper perfekt inn i bakrom – han er god på å time, og får da brukt ferdighetene sine, forklarte Hangeland.

I forkant av 3-1-scoringen, målet som satte spikeren i Chelsea-kisten, parkerte Son Chelsea-back Marcos Alonso langs høyreflanken – et resultat av Pochettinos justering.

– Han setter opp Son mot Alonso, som er litt for treg i den posisjonen. Son springer lett ifra og skaper den ubalansen. Det blir kaos i forsvaret, og hvem scorer? Den andre kantspilleren, Alli. Pochettino skal ha en stor del av æren for at Tottenham tar tre poeng her, roste TV 2s fotballekspert.

Selv la ikke manageren skjul på at genistreken betalte seg.

– Vi prøvde å forandre litt og bytte noen av spillerne i pausen for å skape en bedre link mellom spillerne. Etter kampen, når du har vunnet, ser det ut som en god avgjørelse. Spillerne viste karakterstyrke i dag, og fortjener ros, sa Pochettino til Sky Sports etter kampen.

Tok en sjelden borteseier

Stamford Bridge er ikke den eneste bortebanen Tottenham har slitt med å vinne kamper på.

I forkant av oppgjøret stod Pochettino bare med én seier på 19 bortekamper mot topp seks, og manageren fullroses for at han fortsatte i det samme, offensive sporet mot Chelsea.

– Det som er kult med Tottenham og Pochettino, er at han står på sin filosofi. Han skal prøve mot de beste, selv om han har mislyktes gang, på gang, på gang. Du føler at de kommer nærmere – dette laget har enda noen nivåer, og jeg synes det er kult at han vil vinne kamper selv i løvens hule. Seieren smakte nok godt i dag, konstaterte Hangeland.