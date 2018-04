Se målet øverst.



Vajebah Sakor scoret allerede i sesongåpningen da IFK Göteborg vant 3-1 mot Trelleborg i Allsvenskan søndag.

Sakor var henvist til benken i søndagens sesongåpning i Sverige, men brukte ikke lang tid på å sette sitt merke på kampen etter å ha kommet inn etter 64 minutter.

Etter åtte minutter på banen fastsatte midtbanespilleren sluttresultatet til 3-1 med et knallhardt langskudd.

– For et treff han får! Det er det verste jeg har sett på lenge, sier C More-kommentator Mats Lilja.

– Det er et makeløst fint mål av Sakor, istemte ekspertkommentator og tidligere Tottenham-spiller Erik Edman.

Tidligere Vålerenga-spiller Elías Már Ómarsson scoret IFKs to første mål, mens Zoran Jovanovic sto for scoringen til Trelleborg.

I Östersund ble europacup-askeladden slått med 0-1 av Djurgården. Fredrik Ulvestad og Niklas Gunnarsson spilte begge hele kampen for seierherren.

Sander Svendsen kom inn som innbytter etter 63 minutter da Hammarby vant 3-1 mot Sirius. Mats Solheim ble sittende på benken hele kampen. Jiloan Hamar scoret hattrick for Stockholm-laget.

Den norske keeperen Jonathan Rasheed var ubenyttet reserve for Häcken i 1-0-seieren mot Kalmar.

