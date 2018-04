Det er nå tatt ut tiltale mot mannen. Politiet mener at han ved flere anledninger har forledet personer til å investere store summer som skulle brukes til å bygge et cruiseskip.

Skipet skulle gå fra California til en havn i Mexico og det skulle blant annet være et kasino om bord.

Problemet er bare at det ifølge politiet aldri eksisterte noe cruiseprosjekt eller at det i så fall var tilnærmet uten verdi.

69-åringen skal også ha utgitt seg for å være en velstående forretningsmann, noe som ikke stemmer, ifølge tiltalen.

Flere millioner kroner

Nå er han tiltalt for grovt bedrageri, blant annet for disse forholdene:

I desember betalte en privatperson 350.000 kroner som investering i prosjektet.

Fra mai til midten av juni 2017 ble en mann først forledet til å betale snaut 5,7 millioner kroner, for så å betale 1,5 millioner som investering i prosjektet.

I september i 2017 betalte en kvinne én million kroner som investering i prosjektet.

I november samme år investerte en annen privatperson rundt 600.000 kroner i prosjektet.

Advokat Erling Olav Lyngtveit forsvarer den tiltalte. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Nekter straffskyld

Kort tid etter det siste tilfellet i tiltalen, ble mannen pågrepet av politiet.

Straffesaken kommer opp for Oslo tingrett onsdag denne uken, og den skal etter planen vare frem til 9. april.

Mannens forsvarer, advokat Erling Olav Lyngtveit, ønsker å si minst mulig før straffesaken begynner. Han bekrefter imidlertid at planen var å bygge et kasino om bord i båten.

– Min klient har ikke gjort noe straffbart, og han kommer derfor ikke til å erkjenne straffskyld, sier Lyngtveit til TV 2.

Ifølge VG ble tiltalte i 2004 dømt for å ha tappet et selskap for 11 millioner kroner.

