Se Tottenhams lekre scoringer i sammendraget av kampen i vinduet øverst!

Tottenham havnet tidlig under, men Christian Eriksen utlignet like før pause med et drømmetreff fra 25 meter.



Etter pause skulle det meste handle om Dele Alli:

Den utskjelte 21-åringen, som denne uken ble tatt i forsvar av Mauricio Pochettino etter kritikken, tok ned en gjennombruddspasning fra Eric Dier på utsøkt vis.

På like utsøkt vis lobbet han ballen over Chelsea-keeper Willy Caballero, og sørget for ledelse til bortelaget.

– Det er briljant. Det er virkelig av det vakre slaget, og det kan ikke gjøres bedre, utbrøt TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Bare fire minutter senere var han frempå igjen. Etter mye klabb og babb i feltet karret han til seg ballen med en såledragning, og tuppet ballen i mål under hardt press.

Alli-showet gir Spurs åtte poeng ned til rivalen – kjærkomne poeng i topp-fire-kampen.

– Alli har fått masse kritikk, også ser vi hvor god han er i dag. Dette er et bevis på hvor tøff han er i nepen, og at han ikke lar seg påvirke av alt det utenomsportslige og mediahysteriet som har vært, roser Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio etter kampen.

PS: Enda en gladnyhet for Tottenham er at Harry Kane var tilbake i spill etter ankelskaden han pådro seg mot Bournemouth. Superspissen fikk et kvarter etter å ha blitt byttet inn for Heung-Min Son.

Pochettino: – Viktig å vinne her etter 28 år

Mauricio Pochettino legger ikke skjul på at det var viktig for dem å bryte Stamford Bridge-forbannelsen.

– Etter 28 år var det viktig å vinne her. Det er en jubeldag for alle – både supporterne og spillerne – vi er veldig stolte, sier Tottenham-manageren til Sky Sports.

Argentineren gikk offentlig ut og tok Alli i forsvar denne uken. Han mener denne forestillingen understreker 21-åringens enorme talent.

– Unge spillere må få litt pusterom. Det er mye press på dem. Men han har ingenting å bevise overfor meg eller Tottenham – det handler mest av alt om at forventningene er så store. Jeg er veldig glad på hans vegne, sier Pochettino.

Chelsea-manager Antonio Conte erkjenner at det er tungt å havne åtte poeng bak rivalen med bare sju kamper igjen å spille.

– Vi misbrukte en god mulighet i dag til å knipe innpå Tottenham. Men det er sju kamper igjen, og vi må gjøre vårt beste. Når sesongen er ferdig, havner du på den på den plassen du fortjener, siteres Conte av BBC.

Chelsea åpnet best

I første omgang så det imidlertid ut som Stamford Bridge-forbannelsen skulle vedvare.

Tottenham kom til kampens første sjanse, men Victor Moses klarte å presse Dele Alli nok til at headingen gikk utenfor.

Deretter etablerte Chelsea et press som resulterte i en Marcos Alonso-scoring, men målet ble korrekt annullert for offside. Reprisene viste at den målfarlige vingbackens overkropp var på gal side av linjen.

Hjemmelaget forsvarte seg kompakt, og fikk store rom å kontre i. Spesielt Chelseas vingbacker fikk store rom, noe som betalte seg da Moses ble spilt fri etter en drøy halvtime.

Engelsk-nigerianeren fikk et hav av rom langs høyre, og slo inn mot Álvaro Morata. Hugo Lloris gikk ut i feltet og feilberegnet, som gjorde at den spanske spissen fikk en enkel oppgave i å heade inn 1-0.

– Det er meget bra gjort av Morata. Både Sánchez og Lloris kommer mellom, men han lar seg ikke forstyrre og holder kun fokus på ball, skrøt TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen av kampen.

Eriksen fikk drømmetreff

Der rommet hadde åpnet seg opp langs høyresiden i første halvdel av omgangen, åpnet det seg opp for Alonso i andre halvdel. Ved to anledninger ble han spilt helt fri, men klarte ikke å omgjøre henholdsvis skudd og innlegg til scoring.

16 - Christian Eriksen has scored 16 goals from outside the box since his league debut in September 2013; the most of any current player in the Premier League. Laser. pic.twitter.com/I6xhxG3lQS — OptaJoe (@OptaJoe) 1. april 2018

Ut av ingenting skulle Christian Eriksen utligne ledelsen. Dansken fikk ballen på 25 meter og nølte ikke med å hamre til. Ballen duppet og gikk inn forbi Caballero.

TV 2s Premier League-panel mener imidlertid keepervikaren kunne gjort det bedre på praktscoringen.

– Det er ikke en keepertabbe, men han setter seg ned der istedenfor å prøve, konstaterte Brede Hangeland i pausen.

Spurs ropte på straffe

Etter hvilen skrudde Eriksen et innlegg inn på bakerste stolpe. Moses tråkket oppå ballen da han skulle klarere, og traff den med hånden da han falt. Spurs-spillerne ropte febrilsk på straffe, men dommer Andre Marriner vinket spillet videre.

Etter kampen er det neppe en situasjon Maurico Pochettino & co velger å fokusere veldig mye på. Bare minutter senere var det Allis tur til å stjele showet i fire minutter.

Først da han dempet ballen ned på utsøkt vis og lobbet den over Willy Caballero. Så da han kranglet med seg ballen i feltet og tuppet den over streken.

Chelsea presset og presset og presset de siste 20 minuttene, men klarte aldri å bryte seg gjennom Tottenham-muren. Dermed ser det blytungt ut i topp-fire-kampen fra de blå fra London, som nå har åtte poeng opp til Champions League-plass.

Lagoppstillinger

Chelsea (3-4-2-1): Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Moses (Giroud), Fábregas, Kanté, Alonso (Emerson) - Willian, Hazard - Morata (Hudson-Odoi).

Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies - Dier (Wanyama), Dembélé - Lamela (Sissoko), Alli, Eriksen - Son (Kane).