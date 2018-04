Nederlandske Niki Terpstra vant Flandern rundt søndag. Alexander Kristoff ble beste nordmann, drøyt minuttet bak Terpstra.

– Det ble for tøft. Jeg klarte ikke å holde statistikken min i år. Det har vært tungt i klassikerne. Jeg fikk det i Oude Kwaremont. Jeg satt med bra inn, men klarte ikke å følge de beste. Det ble en liten luke. Jeg klarte ikke å tette den i Paterberg. Da var det over, sier han.

– Jeg så Terpstra gikk på ca. samme sted da jeg vant, men jeg hadde ikke bein til å følge i år. Det var tungt. Det var et hardt løp med nesten 300 watt i snitt. Jeg er litt skuffet over at jeg ikke fikk en bedre plassering. Jeg ble vel rundt nummer 15, fortsetter han.

Boasson Hagen kom et par plasser bak Kristoff.

– Det var beintøft. Jeg hadde ikke mer krefter. Det var så godt jeg kunne klare å få til i dag, sier Boasson Hagen.

Niki Terpstra får seierskysset direkte etter målgang. Skjermdump TV 2

Sesongens tredje seier

​Kristoff og Edvald Boasson Hagen hang med i tetgruppen lenge, men måtte slippe de beste siste gang opp Oude Kwaremont med rundt 20 kilometer til mål.

Terpstra hadde på det tidspunktet skaffet seg en solid luke til favorittgruppen. Nederlenderen, som tapte spurten mot Alexander Kristoff i 2015-utgaven av rittet, holdt unna for danske Mads Pedersen og Peter Sagan på de siste kilometerne inn mot mål.

Seieren er Terpstras tredje denne sesongen. Tidligere i år har han vunnet Le Samyn og E3 Harelbeke. De blekner imidlertid sammenlignet med Flandern-triumfen.

Nektet å la bruddet gå

​De første timene var farten høy i hovedfeltet. En rekke bruddforsøk ble spist opp av hovedfeltet. Med 194 kilometer igjen etablerte et brudd på elleve ryttere seg.

Med 98 kilometer til mål veltet en rekke ryttere like før brosteinspartiet Muur-Kapelmuur. Forhåndsfavoritten Oliver Naesen var blant rytterne som gikk i bakken. Astanas kaptein Michael Valgren gikk også i bakken, men kom seg opp igjen i hovedfeltet etter hjelp av Truls Korsæth.

Van Avermaet angrep

​Det neste store angrepet kom opp Taaienberg. Greg van Avermaet gikk til i bunnen av bakken og fikk med seg Stybar, Valgren, Van Aert, Vanmarcke, Stuyven, Sagan og Kristoff. Boasson Hagen tettet luken over toppen med knapt 40 kilometer til mål.

Med 20 kilometer til mål var fortsatt Boasson Hagen og Kristoff en del av tetgruppen. Det var før hellingene Oude Kwaremont og Paterberg.

Der ble det for tøft for den norske duoen.