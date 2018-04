Før helgen gledet Bodø/Glimt seg over å ha sikret seg den danske midtbanespilleren Philip Zinckernagel fra Sønderjyske.

De hadde håpet å få ham klar til Eliteserie-kampen mot Haugesund mandag, men på grunn av påskestengte kontorer hos Fotballforbundet brast den drømmen.

Det provoserer Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– NFF skal være et serviceorgan for klubbene. Så slår de av lysene og låser dørene gjennom hele påska. Jeg synes at det er en katastrofe, sier Kjetil Knutsen til Avisa Nordland.

Avisen skriver at alt er i orden med overgangen fra dansk side, men at papirarbeidet i Norge blir forsinket.

– Jeg synes at det er flaut av NFF. Vi får x antall oppgaver vi må ordne, og de er til stede på kampene for å måle og overvåke alt. De triller terningen på ting helt ned til minste detalj. Selv leverer de til en på terningen. Systemet gjør at vi nå har en spiller indisponibel, som vi gjerne skulle hatt med. Men vi håndterer det, sier Knutsen.

– Synd at de opplevere det som trasig

TV 2 får kontakt med Fotballforbundet gjennom deres pressetelefon for helg og utenom ordinære åpningstider.

– Det er synd at Bodø/Glimt opplever dette som trasig, skriver Nils Fisketjønn, direktør konkurranse i NFF, i en SMS til TV 2.

Han opplyser videre at overgangen ble registrert inn til NFF påskeaften klokken 18.06.

– Vi behandler ikke overganger på helg og helligdager. Slik har det vært ihvertfall de siste åtte årene. Unntak kan vi ikke åpne for da dette vil danne en meget utfordrende presedens. Likebehandling av klubbene er helt avgjørende, sier han.

Trolig blir bortemøtet mot Odd neste helge Zinckernagels debut.

– Dersom alt er OK, vil spilleren bli klar til neste runde.

– Ser frem til å komme i gang

Zinckernagel gikk til Bodø/Glimt i en avtale som ifølge danske medier er verdt 1,9 millioner kroner. Midtbanespilleren har scoret tre mål på 13 kamper fra start for Sønderjyske denne sesongen.

At han er midt i sesong burde kunne hjelpe ham med å få en flyvende start – når han blir spilleberettiget

– Forhåpentligvis vil jeg komme fort i gang og dermed kunne hjelpe klubben vinne kamper. Akkurat nå ser jeg bare frem til å komme i gang med fotballen, ikke minst offensiv fotball. Jeg føler at jeg er klar, sier Zinckernagel til Glimt.no.

– Han er en allsidig spiller som har et bra ferdighetsregister. Han kan antagelig dekke flere posisjoner. Han kan spille hele midtbaneleddet og hele frontleddet, sier sportslig leder Aasmund Bjørkan.