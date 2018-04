Arsene Wenger valgte å spare flere av sine viktigste spillere med europaligaoppgjøret mot CSKA Moskva i tankene.

Pierre-Emerick Aubameyang, som ikke er tilgjengelig for spill i europaligaen, var imidlertid med fra start – noe som betalte seg for hjemmelaget:

Gaboneren scoret det første på straffe, mens han dundret det andre i mål på halv volley etter en corner.

– Han er som skapt for Arsenal, og han gjør ingen skam på draknummeret, sa Simen Stamsø Møller om spilleren som bærer Thierry Henrys tidligere draktnummer.

Imidlertid var Aubameyang heldig som fikk muligheten på straffe, mener TV 2s kommentator.

– Det er rett og slett feil. Pawson er godt plassert også. Indi tupper først borti ballen og så i Ozil, vurderte TV 2s Stamsø Møller, som fikk støtte av TV 2s fotballekspert Brede Hangeland:

– Det er rett og slett en feil avgjørelse. Stoke kommer til å føle at det er fryktelig tungt at den avgjørelsen ble tatt, sier han.

Ga bort hat tricket

Da innbytter Alexandre Lacazette ble felt på tampen, så de fleste for seg at Aubameyang skulle ta straffen og sikre seg sitt første hat trick i Arsenal.

Spissen valgte imidlertid å gi straffen til lagkameraten og spisskonkurrenten som ikke hadde scoret siden 20. januar, og ble hyllet av Arsenal-legende David Seaman.

– Jeg elsker det han gjør, skrev keeperlegenden på Twitter.

Selv forklarer Arsenals nye spisshelt at det var for å gi lagkameraten et løft.

– Jeg hadde allerede scoret to mål i dag, og jeg visste det kom til å være bra for selvtilliten hans, sier Aubameyang til Sky Sports etter kampen.

Arsene Wenger roser spissen overfor Sky Sports etter den uselviske gesten.

– Jeg liker det. Spisser som er generøse er sjeldent, og når du ser slikt vet du at det kommer til å gjøre laget bedre, mener Wenger.

Stoke yppet seg

Et Stoke-lag med kniven på strupen åpnet bra på fremmed gress.

De yppet seg med å spille rundt «The Gunners'» 16-meter, og nærmest var Xherdan Shaqiri da han skrudde ballen like utenfor den bakerste stolpen.

Utover i første omgang tok Arsenal mer og mer over kampen, og var fryktelig nær ledelse ved Aaron Ramsey. Hjemmelaget rullet opp et klassisk angrep, som endte med at waliseren lobbet ballen – fra nærmest umulig hold – i tverrliggeren.

Frem til pause hadde Arsene Wengers menn mer og mer ball, men kom ikke til noen større sjanser enn en Calum Chambers-heading som gikk langt over.

Da dommer blåste av for pause, ble hjemmelaget møtt med pipekonsert fra et glissent Emirates.

– Dette er ganske tynn suppe fra begge lag, og Arsenal har vært mye svakere enn når vi ser dem på sitt beste. Selv om det er et svakt lag, har Stoke en reell sjanse til å vinne denne kampen, sa TV 2s Prmeier League-ekspert Brede Hangeland i pausen.

– Jeg synes det er trist at det har gått så langt. Først var det sinne og aggresjon fra supporterne, og så ble det likegyldighet. Det man ser nå er nesten enda verre. Jeg håper og tror dette er et veldig spesielt tilfelle, og at det kommer til å snu igjen, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre i Premier League-studio i pausen av kampen.

Bedre takter etter hvilen

Etter pause var det et litt mer sprudlende Arsenal-mannskap som stilte på banen, der Mohamed Elneny kom til den største sjansen, men skuddet ble blokkert.

Så fulgte noen hektiske minutter på Emirates. Shaqiri skrudde et hjørnespark i stolpen, før Pierre-Emerick Aubameyang ble spilt alene med keeper, men bommet.

Like etter fikk Chambers plutselig heade upresset fra tre meter, men ballen kom så brått på at han ikke fikk plassert den forbi keeper. Og bare minutter senere fikk Arsenal straffe, som Aubameyang satte sikkert forbi Jack Butland.

Gabonerens andre kom da en stuss på første stolpe ble forlenget inn i boksen, og Aubameyang dundret ballen på halvspretten i mål. Deretter scoret Alexandre Lacazette sitt første mål siden 20. januar, da han ble felt og tok straffen selv.

Lagoppstillinger

Arsenal (4-2-3-1): Ospina - Bellerin, Mustafi, Chambers, Monreal - Elneny, Ramsey - Özil, Wilshere, Welbeck - Aubameyang.

Stoke (4-4-2): Butland - Johnson, Shawcross, Indi, Pieters - Bauer, Allen, Ndiaye, Sobhi - Diouf, Shaqiri.