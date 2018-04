Dette gjelder riksvei 7 Geilo-Hønefoss og E16 Hønefoss-Sollihøgda. Begge steder er køen saktegående, opplyste Vegtrafikksentralen ved 13.30-tiden.

For riksvei 7 kan alternative ruter være fylkesvei 280 via Ørgenvika–Hamremoen – Vikersund, riksvei 35 via Vikersund–Hokksund og fylkesvei 283 Hokksund – Drammen.

Trafikken går som normalt, men er økende på E18 mellom Kragerø og Drammen og på E134 mellom Kongsberg og Hokksund.

Politiet i Trøndelag skriver på Twitter onsdag ettermiddag at trafikken er økende sør for Trondheim. Det gjelder også for påsketrafikken i nordover retning Trondheim. De oppfordrer folk til å ta hensyn og beregn god tid.

Oppdaterte trafikkmeldinger er tilgjengelig på Statens Vegvesen sine hjemmesider.

