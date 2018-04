Daniel Årnes (17) gikk til topps i juniorenes Flandern rundt.

Unggutten, som er en del av NTG Kongsvinger, kjørte alene til mål etter å ha ristet av seg bruddkameraten sin underveis.

– Han hadde 1 minutt og 10 sekunder å gå på med fem kilometer igjen, så da regner jeg med at han vant med rundt minuttet. Han kjørte solo i mange mil i hvert fall, sier Ole Petter Vibekken, trener ved NTG Kongsvinger, til procycling.no.

Resultatlisten viser at Årnes var 43 sekunder foran nummer to, nederlandske Adne Koster. Belgiske Vincent Van Hemelen ble nummer tre.

– Jeg visste at han var sterk, men det han gjør: Det er så spektakulært. Det er ganske sykt. Det er verdens største ritt for belgierne. Tenk deg at han kjører to ganger opp Muur, og den ene av dem solo. Og over Bosberg, fortsetter treneren.

Sandnessjøen-gutten har gjennomført en imponerende vårsesong. Han ble nummer seks i juniorutgaven av Gent-Wevelgem for en uke siden.

Årnes er elev på NTG Kongsvinger, men representerer Kristiansand CK.