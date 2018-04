Under ett år etter at han måtte amputere begge beina som følge av en grusom krasj var Billy Monger tilbake i bilsetet.

Og 18-åringen kastet ikke bort tiden i Formel 3-løpet i Storbritannia.

Monger kjørte seg like godt opp på pallen i sesongåpningen på Oulton Park, etter å ha startet løpet fra femteplass.

– Det er litt surralistisk, men også en fantastisk følelse bare å være tilbake og kjøre, sier Monger til Formel 3s nettside.

– Dersom du hadde sagt til meg at jeg skulle være på pallen i årets første løp, ville jeg sagt at du løy til meg. Det var fantastisk å være ute på banen, og F3-mesterskapet er tøft å kjøre. Å vise at jeg er konkurransedyktig er mer enn jeg kunne drømt om.

Bilen han nå kjører er spesialkonstruert med gass på rattet, og en pedal som han kan bruke en protese for å bremse med.

Svenske Linus Lundqvist vant løpet foran danske Nicolai Kjærgaard på andreplass.

Grufulle bilder

Det var 16. april 2017 at livet forandret seg for racing-talentet Billy Monger. Under et britisk formel 4-løp på Donington Park krasjet han svært stygt, og endte opp med å måtte amputere begge beina.

Løpet og selve ulykken ble sendt direkte på tv. Da ulykken skjedde lå sendingen ute med livebilder fra Mongers bil. Seerne så akkurat det samme som ham.

Plutselig kjørte han rett inn i en annen bil bakfra. Den andre bilen hadde fått motorstopp ute på banen, og dukket opp fra intet. Monger hadde ingen mulighet til å vike unna, dundret inn i den bakfra og ble sittende fastklemt i bilen i over 90 minutter før han ble fraktet til sykehus med luftambulanse.

Støttet

Racing-verden har samlet seg om den unge bilføreren. Siden ulykken i fjor er det blitt samlet inn mer enn ti millioner kroner til 18-åringen. Blant de første donorene var Formel 1-stjerne Jenson Button.

Monger har også besøkt Formel 1-sirkuset, og har blitt æret med ærespris av Det internasjonale bilsportsforbundet (FIA).