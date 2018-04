Real Madrid vurderer å hente Alvaro Morata hjem til Madrid, skriver Express. Morata dro til Chelsea sommeren 2017, men har ikke fått det til å stemme i London-klubben. En vond rygg har plaget Morata. Kanskje er det litt flere varmegrader som skal til for å fikse ryggen?

Manchester United er villige til å ofre Anthony Martial for å sikre seg Gareth Bale i sommer. Det skriver Daily Mirror. I fjor sommer var Antoine Griezmann ønsket på Old Trafford. Nå ser det ut til at Griezmann velger Barcelona denne sommeren, ifølge The Sun.

Chelsea-manager Antonio Conte innrømmer at han er langt fra sikker på at han er manager for London-klubben neste sesong, skriver Daily Mail. Conte har gitt tydelig uttrykk for frustrasjon denne sesongen. Han har ikke fått spillerne han har ønsket seg, resultatene har vært skuffende og PSG lurer i kulissene.

Hvem tar eventuelt over etter Conte? The Sun skriver at Tottenham-manager Mauricio Pochettino er aktuell. Så spørs det om Pochettino vil bytte ut Spurs med Chelsea.

Blåtrøyene har Newcastles kaptein Jamaal Lascelles i kikkerten, hevder The Mirror. Chelsea er imponert over lederegenskapene Lascelles har vist denne sesongen, og ser på ham som en ny John Terry.

Schalke bekrefter at landslagsspilleren Max Meyer vil forlate klubben i sommer. Arsenal og Liverpool skal være blant de interesserte klubbene.

Arsenal følger Ajax-talentet Matthijs de Ligt tett, skriver Mirror. Stopperen spilte for Nederland mot England i forrige uke, og har vært solid for Ajax denne sesongen.

