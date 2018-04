Flere deler av landet har hatt en fin, men kald, påske.

Kaldt har det vært over hele landet, og natt til søndag ble det satt kulderekorder for april i henholdsvis Hordaland, Hedmark, Oppland og Buskerud. På Sandhaug på Hardangervidda i Hordaland var det så kaldt som minus 32,3 grader.

Nå skal dette imidlertid snu. De neste dagene stiger temperaturene over hele landet, ifølge vakthavende meteorolog på StormGeo, Frode Håvik Korneliussen.

– Det er en omlegging i vente til uka, ved at det blir slutt på den kalde værtypen, sier Korneliussen.

Varmere, men nedbør

Mandag er det meldt fint vær i så og si hele landet, med noen spredte snøbyger fra Midt-Norge og nordover.

– Avslutningen på påsken blir nok bra for de fleste, sier mereologen.

Hele landet vil oppleve at temperaturene øker utover i uken, men det blir ikke bare bra vær.

– Det kommer et lavtrykk innover Sørlandet som vil bringe med seg nedbør. Dette vil etterhvert trekke nordover, og dekke mer eller mindre hele Sør-Norge natt til onsdag, sier han.

Tirsdag og onsdag er det også ventet at et lavtrykk vil føre med seg nedbør i nord. Dette kan by på problemer.

– De områdene i Troms og Finnmark som opplever problemer med veier og snø nå, vil trolig oppleve det videre i uken. Prognosene nå tyder faktisk på at ting kan bli noe forverret, sier han.

Midt-Norge havner midt mellom de to lavtrykksystemene, og vil trolig være den delen av landet som får best vær de neste dagene.

Dårlige kjøreforhold

De plutselige temperaturforandringene kan by på enkelte problemer.

– På onsdag vil vi nok se at vi kan få underkjølt regn enkelte steder, selv om det ikke er noe jeg kan si helt sikkert, sier han.

Til tross for at det nå blir varmere, understreker Korneliussen at det er en uvanlig kald april.

– Det er meldt opp til 10 grader i Stavanger, og 10 grader i april er jo egnetlig ikke noe å skryte av, men i forhold til det vi har opplevd de siste månedene er det høyt, sier han.

Han tror folk nå virkelig vil legge merke til ta det blir mildere, og at det vil føles som at våren er på vei.

– Så får vi se om det holder seg. De siste prognosene sier at det skal bli kjøligere igjen torsdag. Likevel ser vi en omlegging i været i forhold til hvordan det har vært i mars, sier han.