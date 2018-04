En fireetasjes bygning kollapset i den indiske byen Indore, vel 90 mil sør for hovedstaden New Delhi.

Bygningen, som huset et hotell med 25 rom, ble knust til pinneved da en bil kjørte inn i en av byggets vegger lørdag kveld. Leteaksjonen pågikk hele natten.

– To kvinner og åtte menn, som antas å ha vært ansatte og gjester, omkom, opplyser politisjefen i millionbyen, Sanju Kamle.

Ti andre ble funnet levende i ruinene av den drøyt 60 år gamle og sterkt nedslitte hotellbygningen, men tilstanden for to av dem er kritisk, opplyser Kamle.

Det er ikke ansett som sannsynlig at det er flere personer igjen i ruinene, melder politiet søndag.

I tillegg til hotell og restaurant, huset bygningen også flere butikker.

Anil, som driver en kiosk rett ved hotellet, sier til Times of India at mange studenter bor på hotellet. Han var selv et sjokkert vitne til hendelsen lørdag.

– Først raste den ene veggen sammen. Så brøyt helvete løs, og hele greia falt sammen.

