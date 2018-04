Lørdag bekreftet bandet på sin Facebook-side at mannen som står bak de fleste av D.D.E sine låter, hadde gått bort.

Vokalist og frontfigur, Bjarne Brøndbo, sier til TV 2 søndag at da Frode Viken fikk en kreftdiagnose i 2013, kom det som et sjokk for bandet.



Gitaristen strevde lenge med sykdommen, men halvannet år etter ble han erklært frisk, og han var tilbake på scenen.

– Helt fryktelig

De siste ukene forverret tilstanden seg, og Brøndbo beskriver den siste tiden som en berg og dalbane.

– Vi hadde ikke trodd det skulle gå så fort, og ende så brått. Dette er en situasjon ingen ønsker å komme i, sier Brøndbo til TV 2.

Han beskriver det siste døgnet som forferdelig.

– Frode Viken har laget noen av de mest populære låtene i Norge i løpet av de siste 20 årene. Alle har et forhold til det han har laget. Uten han hadde DDE aldri hatt den karrièren vi har hatt, sier han.

En hedersmann

Bjarne Brøndbo sier at Norge har mistet en hedersmann, og at han vil bli savnet, ikke bare som artist, men også som medmenneske.

Brøndbo er usikker på hvordan veien blir videre for D.D.E, men forsikrer fansen om at bandet vil fortsette.

– Vi har vært den samme gjengen siden vi startet for snart 26 år siden. Nå må vi forholde oss til at en som har vært med fra starten, ikke skal være med lengre. Han var alltid den som hadde en morsom kommentar, og det er ingen som har fått meg til å le så mye som det Frode har, sier en åpenhjertig Brøndbo.

Fans i alle aldre

På Twitter er det flere som beskriver Frode Viken som en mann som har skrevet musikken til alle faser av livet.

Brøndbo forteller at de registrerer hvor mye tekstene betyr for folk, når de drar rundt i landet og spiller for publikum i alle aldre.

– D.D.E spiller på russetreff og i begravelser. Russen var ikke engang født da sanger som E6, rompa mi og vi ska fæst kom ut, men de kan sangene og de vil synge med, sier han.

Jens Stoltenberg sa i en tale på bandet sitt 20-års jubileum at D.D.E setter ord og toner på livet til folk. Det er en beskrivelse Brøndbø kjenner seg godt igjen i.

– D.D.E er live, og livet er live. Noen ganger er det helt fantastisk, og andre ganger er det helt jævlig, sånn som i dag, sier den folkekjære vokalisten til TV 2.