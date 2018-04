Fagbladet Sykepleien skriver søndag at «Nå kommer fødebussen».

De skriver at det er skilandslagets gamle smøretrailer som er bygget om, og som snart sendes ut på norske veier som verdens første ambulerende fødestue.

Ifølge artikkelen vil fødebussen være tilgjengelig via en app, der fødende kvinner kan se hvor den befinner seg til enhver tid. De understreker at dette er et godt tiltak i tråd med målsetningene i norske helsepolitikk om å nå folk der de er.

Fem kvinner kan føde på bussen samtidig, skrives det.

Hundebæsj

Oslo-politiet tar tak i kritikken som de siste dagene har haglet mot hundeeiere i Oslo, etter at skiløpere har reagert på mye hundebæsj i løypene.

– På grunn av svært mange klager på at hundeeiere etterlater hundemøkk og «hundeposer» i byens skiløyper, til sjenanse for skiløpere, vil vi nå sette ut både uniformerte og sivile skipatruljer for å slå ned på dette. Slik tilgrising kan straffes med bøter på kr 6.000, skriver de på Twitter.

Til TV 2 opplyser Oslopolitiet at dette ikke er tilfellet, og at det hele er en spøk i forbindelse med 1. april.

– Ny jobb?

DNB søker 1. april etter nye medarbeidere til avdelingen DNB logg inn, der de angivelig lager kombinasjonsordene som kommer opp på telefonen din når du logger deg inn på nettbanken.

– Så, har du et stort ordforråd og ønsker å jobbe i et ekspansivt miljø? Da vil vi høre fra deg, sier en mann navngitt som Arne Viken, titulert som personalansvarlig i DNB Logg inn, i en video lagt ut på DNBs Facebook-sider.

Mot matsvinn

Samtidig skriver Scandic Hotels i en pressemelding at de vil begynne å ta betalt fra gjester som ikke spiser opp maten sin ved frokosten på hotellet.

– Hver dag står våre kokker opp grytidlig for å lage Norges beste frokost til våre gjester. Mat laget med kjærlighet hører hjemme i magen og ikke i matavfallet, og derfor har vi nå besluttet å innføre dette som et strakstiltak, sier direktør for mat og drikke i Scandic, Morten Malting.

Hotellet skriver dette er et viktig tiltak i kampen mot matsvinn.

Kebabsaus-smak

Kondomeriet har også på sin blogg skrevet at de har lansert nye smaker på et av sine glidemiddel.

Det vil snart være tilgjengelig i smakene Guacamole, Hot Salsa og Kebabsaus.

For å bestille må du legge igjen en kommentar i slutten av blogginnlegget som omtaler de nye produktene.