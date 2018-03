– Brannen ødela fem lagre som inneholdt mange tonn mathjelp, opplyser en ikke navngitt tjenestemann til nyhetsbyrået DPA lørdag kveld.

FN-organisasjonen WFP har ikke kommentert brannen i krigsherjede Jemen, som ifølge FN står på randen av hungersnød.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

Det opprørskontrollerte nyhetsbyrået Saba melder at store mengder nødhjelp er ødelagt, men går ikke i detalj om omfanget av skadene. En anonym tjenestemann i Hodeida, som kontrolleres av Houthi-opprørerne, anslår overfor nyhetsbyrået AFP at 50 tonn matvarer ble ødelagt av flammene.

Havnebyen er en livslinje for store deler av Jemens befolkning, som er helt avhengig av mat og medisiner som importeres gjennom havnen i Hodeida.

Mistenker uaktsomhet

Abdel Raguib Fateh, talsmann for Jemens internasjonalt anerkjente regjering, ber ifølge nyhetsbyrået Saba FN-byråer i Jemen om å granske brannen.

– Vi har fått kontroll på brannen og forsøker å hindre at den sprer seg til andre bygg, deriblant fabrikker, selskaper og lagre tilhørende andre bedrifter og organisasjoner, sier Abdul Rahman al-Faqih, som er kommunikasjonsdirektør for sivilforsvaret i Hodeida.

– Det virker som om brannen kan ha blitt forårsaket av uaktsomhet, tilføyer han.

Krig

Fattige Jemens mektige naboland Saudi-Arabia gikk til krig mot den lokale Houthi-militsen for tre år siden, med støtte fra USA og i spissen for en regional koalisjon der blant andre De forente arabiske emirater deltar.

Over 10.000 mennesker er siden drept, millioner er drevet på flukt og over 20 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp utenfra. Over 50.000 mennesker er såret, og 8,4 millioner er ifølge FN på randen av hungersnød. Samtidig er Jemen rammet av kolera- og difteriutbrudd.

USA og europeiske land, blant dem også Norge, har de siste årene solgt våpen, ammunisjon og militært utstyr for milliarder av kroner til landene i koalisjonen.

