D.D.E. opplyser på sin egen Facebook-side at låtskriver, komponist og gitarist Frode Magnus Viken (63) er død.

Han gikk bort etter kort tids sykeleie.

«Det er med stor sorg vi må meddele at vår gode venn, gitarist og komponist Frode Magnus Viken er død, 63 år gammel. Frodes helsetilstand ble nylig forverret, og han gikk bort etter kort tids sykeleie. Han vil bli minnet i hver og en av hans fantastiske låter. Våre tanker går til familien.» skriver bandet.

Døde lørdag morgen

Mannen som har skrevet tekst og melodi til storparten av låtene til D.D.E. gikk bort lørdag morgen, opplyser bandkollega Eivind Berre til Namdalsavisa.

Viken ble diagnostisert med kreft i 2012, og fikk i 2013 beskjed om at han var kreftfri. Men ifølge VG blusset sykdommen opp igjen. Vikens sønn, Daniel Viken, har vikariert for faren som gitarist i D.D.E.

OPPTREDEN: D.D.E. under Idrettsgallaen på Hamar i januar i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Lang karriere

Frode Magnus Viken ble født den 30. mars 1955 i Namsos. Allerede i 1985 ble han med i bandet After Dark som bassist. På 70-tallet vikarierte han også som bassist i en periode i Prudence. Da D.D.E. ble til i 1992 byttet han ut bassen med gitar.

I fjor var han en av de to første til å bli innlemmet i Wood of Fame under Woodland-festivalen i Namsos.

«Gjennom tekst og toner har Frode Viken virkelig satt Namsos på det nasjonale musikkartet. Han var med allerede i det legendariske rockebandet Prudence, og var senere med på å starte Rollaug. De siste 25 årene har han lagt mye av grunnlaget til et av Norges mest populære band. D.D.E. har en unik posisjon i hele befolkningen med låter som omfavnes av stadig nye generasjoner. Hans sangskatt vil leve evig, og stå som en bauta i norsk musikkhistorie», het det i begrunnelsen fra juryen, skriver Namdalsavisa.

Viken etterlater seg kone, to barn og fire barnebarn, ifølge Namdalsavisa.

I januar var Frode Viken med resten av bandet da de opptrådte på idrettsgallaen.