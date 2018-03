Barcelona har ligget øverst på tabellen store deler av La Liga-sesongen, men Sevilla ville bidra til at spenningen fortsatt er til stedet med åtte kamper igjen å spille.

Katalanerne, uten Messi fra start, hadde problemer med å skape de helt store sjansene i den første omgangen. Det hjalp heller at Franco Vasquez sendte hjemmelaget opp i føringen kvarteret før hvilen.

Andre omgang startet på verst tenkelig måte for Suarez & Co da Luis Muriel doblet ledelsen for de hvitkledde. Spørsmålstegnene kan settes bak keeperspillet til Barcelona-keeper Marc Andre Ter Stegen, som grunnet en liten berøring fra Samuel Umtiti ble satt tildels ut av spill.

Lionel Messi entret banen drøyt 60 minutter ut i oppgjøret og bortelaget fikk umiddelbart et løft. To store sjanser fra Luis Suarez fulgte like etter argentinerens inntreden, men ballen maktet ikke å finne veien til nettmaskene. Det var derimot Sevilla som tok over, og var farlig nære ved et par anledninger.

Reduseringen kom bare to minutter før fulltid da Luis Suarez stod klar på bakre stolpe og banket inn sitt første for dagen, og sekunder senere var utligningen et faktum. Lionel Messi fikk servert ballen på sekstenmeter og gjorde som han har gjort så mange ganger før, tittet opp og feide ballen ned i hjørtet. Argentineren reddet med det poenget for katalanerne bare minuttet før fulltid.

– Vi kjempet helt til siste slutt, og fikk med oss poenget. Sevilla er vanskelig å møte, og vi er veldig fornøyd med det vi fikk med oss. Man vet aldri hva som kan skje i en fotballkamp, sa Luis Suarez etter kampen.

2-2 ble også sluttresultatet, og Barcelona har nå en tolv poengs luke på Atletico Madrid med én kamp mer spilt.