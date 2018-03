Alles øyne var rettet mot en benket Zlatan Ibrahimovic før lørdagens LA-derby, som Los Angeles-fansen selv har døpt «El Trafico».

Det var derimot en tidligere Premier League-kjenning som ville stjele oppmerksomheten fra supersvensken.

For etter bare fem minutter sendte Carlos Vela bortelaget i føringen etter en praktscoring. 29-åringen som kom fra Real Sociedad før denne sesongen og har umiddelbart blitt en hit for sin nye klubb.

Hans andre for dagen kom halvveis ut i omgangen etter en frekk lobb da Galaxy-keeper David Bingham var skikkelig på bærtur. Vondt ble til verre da Daniel Steres klønet det til for hjemmelaget og satt ballen i eget mål rett etter pause.

3-0 til Bob Bradleys menn, men så startet snuoperasjonen. Sebastian Liedget ga håpet til Galaxy-fansen, før Chris Pontius reduserte på med kvarteret igjen å spille. Så var det klart for Zlatan-show.

Svensken kom inn i det 71. minutt, og han presenterte seg ved å banke inn utligningsmålet seks minutter etter. Et sylfrekt skudd fra drøye 40 meter gikk i en bue over en offensiv Tyler Miller i LA FC-målet. 3-3.

Men Zlatan var ikke ferdig der. Et langt oppspill fra Ashley Cole fant pannebransken til svensken som knuste Miller i duellen og sendte Galaxy-fansen til himmels ett minutt på overtid.

– Jeg hørte fansen synge «Vi vil ha Zlatan», så jeg ga dem Zlatan. Hvis man ser tilbake på hvert lag jeg har spilt for så har jeg scoret i debuten, og jeg skulle ikke skuffe her heller. Adrenalinet pumpet og jeg var giret på å komme inn. Fansen ropte, og jeg svarte, sa Ibrahimovic på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg var glad for at kampen var over når den var det, for jeg er ikke i matchform. Jeg vil være et forbilde for barn være litt «crazy» og score «crazy»-mål. Jeg fikk gåsegud, fortsatte han.

Enorm snuoperasjon

For da Daniel Steres styrte inn 3-0 i eget nett var det nok få Galaxy-supportere som hadde troen på poeng i LA-derbyet. Etter kritikk og en mindre suksessfullt opphold i Manchester United var det en svært humørfyllt Ibrahimovic som møtte pressen dagen før kamp.

– Jeg gleder meg til å kjenne kjenne lukten av gresset, og jeg vil bare være igjen for å skyte etter trening. Jeg føler meg ung, og løven er sulten, sa han på gårdsdagens pressekonferanse.

Spillegleden blir nok ikke mindre etter to fantastiske mål for sin nye klubb, og han kunne knapt bedt om en bedre debut.

– Muligens den beste MLS-kampen jeg har vært på noen gang i mine 20 år som fan av denne ligaen. Fantastiske svingninger og en utrolig debut av Zlatan, skrev Ives Galarcep, journalist for amerikanske Goal på sin Twitter-konto.

– Jeg vil tro at dette er vanskelig for LA FC akkurat nå etter å ha ledet 3-0, men tapt 3-4. Det som er sikkert er at det ikke hadde skjedd hvis de hadde hatt Zlatan på laget, avsluttet Zlatan Ibrahimovic etter sin drømmedebut.