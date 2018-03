Like før klokken 19 påskeaften fikk politiet meldinger om en knivstikking i Oslo sentrum. Åstedet ligger under Vaterlandsbrua på Grønland, like ved bussterminalen og det kjente hotellet Oslo Plaza.

Svenske Yasar Evrensel kom svært tett på den dramatiske hendelsen.

Han la merke til to menn som var i en opphetet diskusjon som utviklet seg til å bli en heftig krangel.

Kranglingen ble så høylytt at Evrensel forsøkte å bryte inn.

– Jeg ropte «politi, politi!» for å få dem til å gi seg, men de fortsatte bare å skrike til hverandre. Plutselig dro den ene mannen opp en kniv og hugget den andre i ansiktet. Knivmannen var helt vill, forteller han til TV 2 på stedet.

Blødde mye

Evrensel forteller at gjerningsmannen flere ganger hugget hardt og målrettet med kniven. Deretter stakk av han til fots i retning Smalgangen, der butikkene på Grønland torg ligger.

ÅSTEDET: Knivstikkingen skjedde under Vaterlandsbrua, på gangveien som leder opp til bussterminalen. (Foto: Kenneth Fossheim)

– Da gikk jeg bort til mannen som var skadet. Han hadde et veldig stygt kutt på sitt høyre kinn og han blødde mye. Jeg la han ned på bakken og presset mot såret for å stoppe blødningen, forteller Evrensel.

Etter hvert kom ambulansen. De tok med seg den skadde og kjørte ham til Ullevål. I kveld ble det konstatert at mannen kun har fått lettere skader etter knivstikkingen.

Meldte seg

Store politistyrker jaktet en periode på gjerningsmannen. Mens kriminalteknikerne jobbet med å samle bevis på Vaterland, kom en mann bort til politiet. Han er trolig gjerningsmannen.

INNSATSLEDER: Svend Bjelland i Oslo politidistrikt. (Foto: Pål Martin Rossing)

– Han forklarte at han hadde noe med denne episoden å gjøre, forteller innsatsleder Svend Bjelland til TV 2.

– Hva forklarte han til dere?

– Jeg kjenner ikke detaljene, og det er uansett for tidlig å kommentere det. Han er pågrepet og vil bli avhørt i løpet av kvelden, sier Bjelland.

Den skadde mannen er i 40-årene. Det er ikke kjent om gjerningsmannen og fornærmede er kjenninger av politiet fra tidligere.