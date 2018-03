Utgangspunktet var enkelt. Den danske miniputten Skjern leverte en fantastisk første 8-delsfinale mesterligaen hjemme mot den ungarske stormakten Veszprem og hadde syv mål til gode før returoppgjøret lørdag.

Bjarte Myrhols Skjern holdt tritt med Kent Robin Tønnesens Veszbrem gjennom store deler av oppgjøret, og hadde 24-24 med ti minutter igjen å spille.

Det så dermed svært lyst for danskene som klarte å holde unna, og tapte kun med fem mål, 29-34 i Veszprem Arena.

Den ungarske heksegryta betegnes som den vanskeligste bortebanen i Håndball-Europa, men Skjern taklet presset og holdt unna for laget som har vært i Champions Leagues "Final Four", som er resterende fire lagene i turneringen, de siste fire sesongene.

Med den statistikken sier det seg selv at prestasjonen er stor av det danske laget som tok seg til sin første kvartfinale i klubbens historie.

Anders Eggert Magnussen var toppscorer for Skjern med sju mål. Myrhol scoret på fire av fem avslutninger og bidro til at hjemmelaget ikke slapp for langt foran. Kent Robin Tønnesen scoret fem ganger for hjemmelaget.

Trekkes i lønn

Allerede før oppgjøret ble det meldt at Veszprem kom til å suspendere alle lønninger for resten av sesongen, både for spillere og støtteapparat. Unntaket kunne derimot være hvis prestasjonen forbedret seg, men etter sjokk-exiten kan det nå se ut som Kent Robin Tønnesen og hans lagkamerater går en mager tid i møte.

– Hvis klubben hadde gått ut etter at åttendelsfinalene var ferdigspilt og sagt at vi ikke fikk lønn, hadde jeg forstått det. Men at de gjør det nå som spillerne allerede er på bunn gir ikke mening. Jeg er ikke for en slik type motivasjon, sa Veszprems stjernespiller Laszlo Nagy til danske DR før lørdagens oppgjør.

Nå blir det spennende å se hva klubbens neste beskjed blir, men det virker lite sannsynlig at suspensjonen blir trekt tilbake med det første etter exiten for den hardtsatsende storklubben.