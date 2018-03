Bergen er først ute med den miljøvennlige el-varesykkelen, som har en lastekapasitet på 300 kilo og en batterikapasitet på 80 kilometer.

Allerede vekker den stor oppmerksomhet, og etter en måneds bruk har den vist seg å ha flere fordeler.

– Vi kommer enklere til, det er lettere å parkere og kundene tar også veldig godt imot dette tiltaket, sier distribusjonssjef Lars Sveen i GB Schenker til TV 2.

Mer effektiv enn en lastebil

El-varesykkelen er spesiallaget for bruk i byer og tettsteder og transportselskapet DB Schenker er først ut i Norge.

– Men er det lønnsomt å ha en mann tråkkende rundt på sykkelen i Bergen?

– Ja, slår Sveen fast. Og bekrefter at miljøvennlighet også vises på bunnlinjen:

– Vi har faktisk 40 prosent mer produktivitet på denne sykkelen sammenlignet med en lastebil, forklarer Sveen.



Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990-2016 økte utslippene med 24 prosent. Og veitrafikk står for over halvparten av utslippene.



– Dette er første bidrag til vår målsetting om nullutslipp på all bydistribusjon i løpet av 2019. Vi vil allerede i i løpet av 2018 oppnå nullutslipp på 80 prosent av våre forsendelser i flere byer i Norge, sier Sveen.

Yndet fotoobjekt

Mens forurensende kjøretøy sliter med både framkommelighet og parkering og tidvis irriterer fotgjengerne i bykjernen, er el-sykkelen allerede et populært objekt i bybildet. TV 2 er med på deler av dagens transportetappe, og sjåføren, Ion Gushtu, blir stoppet over alt. Mange tar frem mobilkamera.

– Det er populært å kjøre miljøvennlig, jeg tror folk setter stor pris på dette, og det er også god mosjon, sier Ion, som elsker jobben – og oppmerksomheten på sin runde gjennom Bergens gater.

Oslo, Trondheim, Drammen, Kristiansand og Stavanger er fem andre byer som vil ta i bruk den svenskproduserte el-varesykkelen om kort tid.

Ingen bompengeutgifter

I dag soper det offentlige inn store bompengebeløp på transportbransjen. Og det planlegges en enda tettere skog av bompenger i og rundt byene de neste årene. Også her vil bruken av el-varesykkel slår positivt ut for transportselskapene.

– Det er null i bompenger og vi kan parkere nesten over alt, sier Sveen, og tilføyer at batterikapasiteten er så god at sykkelen kun må lades én gang i døgnet.

​

Og batterikapasiteten er akkurat under en grense som gjør at sykkelen ikke må registreres som et elektrisk kjøretøy. Enn så lenge ....