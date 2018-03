Se den bisarre handsen i vinduet øverst!

På Watfords første scoring var King uheldig, men måtte ta sin del av skylden for at ballen gikk i mål.

En kort corner endte hos Kiko Femenía. Spanjolen klinket til på volley, og Asmir Begovic så ut til å ha kontroll på ballen i Bournemouth-buret.

Inntil King stakk frem foten. Han prøvde å klarere, men istedenfor måtte han se ballen sprette over en utspilt Begovic.

Bisarr hands

Like før pause fikk nordmannen rettet opp i den uheldige involveringen. Bournemouth ble tildelt straffe, Watford-back José Holebas' opptreden i forkant vekker oppsikt.

Under press fra Callum Wilson, skulle grekeren bare heade returen etter en redning ut til corner. Holebas var foran Wilson, og opprydningen så ut til å være en enkel oppgave.

Watford-backen bestemte seg imidlertid for å slå til ballen med hånden – bare centimeter over eget hode.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

– Jeg er forferdet etter den handsen fra Holebas. Folk ler av det, og folk kommer til å sette spørsmålstegn bak spillets integritet når de ser høydepunktene. Seriøst – det er så bisart, jeg kan ikke forstå hvorfor han gjorde det, sier BBC-ekspert Garth Crooks om den merkelige situasjonen.

Fra ellevemeteren var King sikker som banken, og sendte Orestis Karnezis i Watford-buret feil vei.

Bournemouth utlignet på overtid

Gleden var imidlertid kortvarig for bortelaget. Bare fire minutter etter hvilen scoret Roberto Pereyra det som lenge så ut til å bli vinnermålet. Will Hughes vendte fint opp i feltet og spilte den bak til Pereyra. Argentinerens avslutning gikk via en spiller, og rullet sakte forbi en – nok en gang – utspilt Bournemouth-keeper.

To minutter på overtid reddet innbytter Jermain Defoe poeng for bortelaget. En dødball havnet hos Nathan Aké, som stusset videre inn i feltet. Der luktet veteranen hvor ballen skulle lande, og satte den kontant i mål.

Den sene scoringen gjør at Bournemouth fortsatt ligger på tiendeplass i ligaen, foran Watford på målforskjell. Begge lag har ni poeng ned til Southampton på 18. plass.