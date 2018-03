Deontay Wilder (32) har så langt i karrieren vunnet 39 av 40 kamper på knockout. Den hardtslående amerikaneren går under kallenavnet «The Bronze Bomber» etter at han som amatør tok bronse i tungvekt-klassen i Beijing-OL i 2008.

Siden den gang er han blitt en av verdens aller beste tungvektsboksere. Wilder er kjent for sin enorme vinnervilje, men i et intervju med The Breakfast Club går han lengre enn noen andre boksere har gjort før ham.

Wilder forteller at han vil vinne for enhver pris, selv om det kan bety slutten på motstanderens liv.

– Jeg vil gjerne ha et menneskeliv på merittlisten, sier han i intervjuet.

Man skulle kanskje tro det var en dårlig spøk, men Wilder fortsetter:

– I ringer endrer jeg meg. Jeg blir ikke nervøs, jeg blir ikke redd og jeg har ikke sommerfugler i magen. Jeg har ingen følelser for motstanderen min.

– Jeg trodde jeg hadde slått ihjel da jeg møtte Artur Szpilka. Han klarte ikke å trekke pusten da han traff bakken. Èn skal dø. Jeg vil ha min rekord, for i ringen er jeg i en tilstand hvor jeg ikke er meg selv, sier han.

De sjokkerende uttalelsene har ikke falt i god jord hos Mauricio Sulaiman, president i WBC (World Boxing Council).

– Det er ikke akseptabelt, og disiplinærutvalget i WBC vil ta en kikk på saken. Jeg har kjent «The Bronze Bomber» i lang tid. Jeg respekterer ham, og jeg tror ikke at han kunne funnet på å drepe en bokser i ringen, skriver han på Twitter.