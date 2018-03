Se den bisarre Mané-situasjonen alle snakker om i vinduet øverst!

Først ble han tildelt et gult kort for filming. Så scoret han like etter hvilen, før han var heldig som slapp unna sitt andre gule etter en drøy time.

Mané var skråsikker på at han skulle få frispark, og grep tak i ballen da han falt. Istedenfor valgte dommer Neil Swarbrick å tildele Crystal Palace frispark.

Like etter valgte Jürgen Klopp å ta ham av banen, og innrømmer etter kampen at senegaleseren var heldig som unngikk det røde kortet.

– Det var noen rare situasjoner rundt Sadio (Mané, journ. anm) i dag, og han måtte tåle å bli pepet på i 60 minutter. Det var ikke en Sadio Mané-dag i dag. Jeg trodde han skulle bli utvist da han tok tak i ballen – jeg forstår det ikke, men er glad han ikke ble det, sier Liverpool-manageren til BBC etter kampen.

– Ikke heldige over 90 minutter

Derimot er tyskeren uenig i at Mané skulle hatt gult for filming. James McArthur gikk inn i en sklitakling i feltet, og traff Liverpool-vingen på foten.

Mané ble først stående, før han hoppet til værs.

– Jeg mener det er straffe. Det er klart. Han går ned én hundredel for sent, men det er straffe. Med kontakten, hvordan kan det være filming, spør Klopp.

Derfor mener tyskeren at Liverpool alt i alt ikke var heldige som kunne avslutte kampen med elleve menn på banen.

– Vi var heldige fordi han unnslapp det siste kortet, men ikke over 90 minutter fordi det første ikke er gult, mener han.

– Utrolig at han ikke blir sendt i garderoben

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, kunne i likhet med Klopp ikke forstå hvorfor Mané ikke ble utvist.

– Selvfølgelig skal det være rødt kort til Mané. Helt utrolig at han ikke blir sendt i garderoben, skrev Mathisen på Twitter like den kontroversielle dommeravgjørelsen var tatt.

– Det burde vært frispark først. Når det ikke dømmes, burde Mané vært utvist, kommenterte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland på innlegget.

Hangeland er uenig med Klopp i vurderingen av den første situasjonen, og mener det var korrekt av dommer Swarbrick å gi Mané gult for filming.

– Det er en meget god avgjørelse av dommerteamet. Hvis Mané faller akkurat når han treffer ham er det straffe, men han tar et ventehopp. Forsinkelsen gjør at han blåser filming, og det er godt sett når det går så fort, sa TV 2s fotballekspert i Premier League-studio i pausen av kampen.

Hodgson vil ikke klage

Mange vil argumentere for at det ville vært vanskeligere for Liverpool å vinne med kampen med ti menn på banen. Den oppfatningen deler ikke Roy Hodgson.

– Jeg liker ikke å bruke tiden min på å diskutere dommeravgjørelser og hva som er rett og galt – det er en del av spillet. Fakta er at det kanskje ikke hadde gitt oss noen fordel å spille mot ti menn de siste 25 minuttene uansett, sier Crystal Palace-manageren til BBC.