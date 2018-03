Se Lukakus 100. Premier Leaue-mål i vinduet over!​

Manchester United - Swansea 2-0

– Det blir en vanskelig kamp uten tvil, sa Jose Mourinho før lørdagens kamp mot Swansea.

Men det ble alt annet enn vanskelig da Manchester United til tider lekte med bortelaget fra Wales.

Romelu Lukaku fikk æren av å åpne showet med sitt mål nummer 100 i sin Premier League-karriere, og Alexis Sanchez doblet ledelsen kvarteret senere.

– Det hadde vært perfekt hvis vi hadde spilt den andre omgangen som den første. Vi spilte vakkert i den første, men ga det litt bort på den andre, sa Jose Mourinho etter kampen.

Lukaku var den store snakkisen før kampen, og ble den man snakket om også etter sluttsignalet.

– Den følelsen etter den scoringen der må være deilig. Han er jo en klassespiller, og viste det idag, sa TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland om belgieren.

– Han kom til Chelsea som en ung spiller, men er nå moden nok her i United. Bevegelsene, involveringene og spillet kommer med erfaring, og han er bare 24 år og har mye å lære. Nå kommer det et verdensmesterskap som han får ansvar, og det kommer bare til å gjøre han bedre, sa United-manager Mourinho om sin elev.

– Cruise control

Hjemmelaget hadde kontroll fra start til slutt, og visste seg fra en mer angrepsvillig side som imponerte ekspertene i studio.

– De gikk ut i strupen på motstanderen, fordi de visste at de møtte et lag som kom til å legge seg bakpå. De er villige til å diktere, styre tempo og få med seg fansen. United fikk belønning for starten sin med to tidlige scoringer, derfra og inn gikk det på cruise controlm, oppsummerte Petter Myhre i PL-studio etter kampen.

Hangeland sa seg enige i oppsummeringen fra sin kollega og var imponerte over Uniteds angrepsspill:

– Det vanskeligste i et angrepsspill i fotball er samtidige bevegelser, og der er United veldig gode idag. De har slitt mye denne sesongen på nettopp det her, men idag stemte samhandlingen mellom spillerne meget godt.

Drømmeåpning

Manchester United gikk ut i et høyt tempo og fikk betalt for åpningen etter kun fire minutter spill. Et lekkert angrep og en flott pasning fra Alexis Sanchez fant Romelu Lukaku i boksen, og belgieren gjorde ingen feil da han sendte rødtrøyene i føringen.

Lukaku fikk en ny sjanse bare minutter etter scoringen, men Lukasz Fabianski var denne gangen med på notene. Så rullet hjemmelaget opp et nytt angrep, og igjen var Jesse Lingard nest sist på ballen da Alexis Sanchez doblet ledelsen for vertene.

– Dette har han ventet lenge på. Nå koser de seg ut på her, og Sanchez forsyner seg med begge hender. Hans andre mål for Manchester United, sa TV 2s Premier League-kommentator Simen Stamsø Møller etter 2-0-scoringen.

Swansea klarte aldri å sette David De Gea på prøve før pause, og hjemmelaget kontrollerte inn 2-0-ledelsen til pause.

– De får brukt mellomrommet godt, og da er United gode. Det er når de får flytta ballen raskt i rom og er direkte, og det de har gjort idag er noe av det bedre jeg har sett av de rød denne sesongen, sa TV 2s Premier League-ekspert i pausen.

Manchester United har tatt ledelsen 17 ganger denne sesongen og har vunnet alle, og er eneste laget i Premier League som har hundre i seiersprosent etter å ha tatt ledelsen først.

Tam andreomgang

Carlos Carvalhal gjorde to bytter i pausen, og fikk inn Tammy Abraham og Tom Carrol. Byttene så derimot ikke ut til å få en umiddelbar effekt og hjemmelaget fortsatte det enorme trykket mot Swanseas mål. Juan Mata var bare centimeter unna da han banket en volley over fra drøyt åtte meter, og et tredje United-mål lå i luften.

Hjemmelaget hadde svært god kontroll gjennom store deler av andre omgang, som i den første. Kun et par gode forsøk fra innbytter Tammy Abraham var i nærheten av å overliste De Gea i United-buret, men spanjolen var sikkerheten selv som vanlig og vartet opp med et par solide redninger.

Nærmere kom aldri bortelaget som måtte innse at slaget var tapt, og måtte dra tomhendt tilbake til Wales vel vitende om det er kun tre poeng ned til nedrykk. Manchester United tok tilbake andreplassen på tabellen fra Liverpool, som slo Crystal Palace 2-1 tidligere lørdag.