To kvinner ble skadd i en skiheisulykke ved Haukelifjell skisenter i Telemark lørdag ettermiddag.

En kvinne er alvorlig skadd, mens den andre beskrives som lettere skadd. Den ene kvinnen er fraktet til Haukeland universitetssykehus i luftambulanse, mens den andre er transportert til sykehuset i ambulanse.

Truffet av vaier

Ifølge politiet har ulykken skjedd ved at vaieren som trekker krokene har falt ned oppe på toppen. Kvinnene har deretter blitt truffet av vaieren.

– Det er en helt vanlig t-krokheis som har hatt en avsporing og to gjester har fått en vaier på seg, sier daglig leder ved Haukelifjell skisenter, Stine Bastlien Vinje, til TV 2.

Politiet oppretter sak, og Arbeidstilsynet er varslet. Statens Jernbanetilsyn er også forsøkt varslet om saken.

Meldte først om stolheis

Politiet meldte først at et sete i en stolheis hadde falt ned, og et en vaier hadde slitt seg.

Haukelifjell skisenter ligger i Vinje i Telemark, ikke langt fra Hardangervidda. Det er seks heiser i anlegget, ifølge løypekartet på skisenterets nettsider.

Den øvrige driften på anlegget går som normalt.

#VINJE 1431 AMK meldte om ulykke ved Haukelifjell skisenter, nødetatene er på stedet nå. 2 personer skal være skadd. Info vi har fått går på at et sete i stolheisen skal ha falt ned og wire som har slitt seg. Meldingen blir oppdatert når vi har mer oversikt. — Politiet Telemark (@polititelemark) March 31, 2018

Falt ut av skiheis

Også på Ingierkollen slalåmsenter på Kolbotn i Oppegård kommune ble en person skadd lørdag.

Ifølge Øst politidistrikt ble personen skadd da vedkommende falt ut av en t-krokheis og traff et tre. Personen ble fraktet til sykehus med skader i brystet.