Se sammendrag av kampen i vinduet øverst!

I en kamp der Liverpool slet mot et nedrykkstruet Crystal Palace uten Alexander Sørloth, ble egypteren igjen tungen på vektskålen.



Et Andy Robertson-innlegg spratt gjennom feltet, og endte til slutt hos Salah. Han fikk tid til å dempe, og tuppet ballen – denne gangen med høyrefoten – i mål.

– Salah, som hadde en middels kamp, er ekstremt rolig der. Det er en spiller som har så mye selvtillit – det er nesten umulig å toppe de greiene der, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Med 29 scoringer i ligaen nærmer han seg Premier League-rekorden på 34 mål – 31 i sesonger der det er spilt 38 kamper.

– Han har spilt på seg selvtillit, er et fysisk unikum, har en touch som sitter og har funnet veien til mål. I de situasjonene er det umulig for forsvarerne å stoppe ham, roser Brede Hangeland.

Egypterens scoring sender Liverpool opp på andreplass på tabellen, en tabellplassering de mister dersom Manchester United slår Swansea på Old Trafford lørdag ettermiddag.

Klopp: – All honnør til spillerne mine

Liverpool-manageren innrømmer at laget fikk det vanskelig mot et aggressivt Crystal Palace.

– All honnør til spillerne mine. Det er veldig vanskelig etter landslagspausen, fordi spillerne er vante med en viss intensitet også drar de bort med et annet lag. I dag var det veldig vanskelig og intensivt, men til slutt var seieren fortjent, sier Jürgen Klopp til Sky Sports etter kampen, før han hyller toppscoreren sin:

– Når ballen passerer forsvareren, får «Mo» en god følelse. Det er en veldig bra avslutning, og måtte den formen vare lenge. ​

Crystal Palace-manager Roy Hodgson, som måtte klare seg uten en skadet Alexander Sørloth, mener det er kvaliteten på angriperne som gjorde at poengene gikk til Merseyside.

– Det som skjer i boksene bestemmer kamputfallet. Enten det er en feil av forsvarere, eller det er strålende spill av angriperne som skaper noe. Vi kommer selvfølgelig til å huske Benteke-sjansene. Også dem på slutten da de forsvarte seg desperat, men da ledet de allerede med to mål, sier Hodgson til BBC.

Mané burde vært utvist

Før scoringen hadde det meste handlet om Mané. Først ropte han etter straffe da han gikk ned etter å ha blitt taklet av James McArthur, men fikk heller gult kort for filming.

– En meget god avgjørelse av dommerteamet, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i pausen av kampen.

Like etter hvilen scoret han, før han ti minutter senere var heldig som slapp unna det røde: Senegaleseren var skråsikker på at han skulle få frispark, og tok tak i ballen med hendene.

Istedenfor valgte dommer Neil Swarbrick å blåse frispark imot for hands.

Selvfølgelig skal det være rødt kort til Mané. Helt utrolig at han ikke blir sendt i garderoben! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 31. mars 2018

– Selvfølgelig skal det være rødt kort til Mané. Helt utrolig at han ikke blir sendt i garderoben, skriver TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, på Twitter.

– Burde vært frispark først. Når det ikke dømmes, burde Mané vært utvist, kommenterer Hangeland på innlegget.

Bare to minutter senere valgte Jürgen Klopp å ta Mané, som åpenbart var het i toppen, av banen.

Slik var kampen

Kampen startet slik de fleste hadde forestilt seg: Liverpool hadde mye ball, mens Crystal Palace lå kompakt i forsvar og satset på kontringer.

Likevel åpnet oppgjøret i fyr og flamme. Etter åtte minutter ble Wilfried Zaha spilt gjennom, men avslutningen fra sju meter gikk utenfor.

Minuttet senere var det Liverpools tur. Mohamed Salah svingte inn et hjørnespark, og fant Virgil van Dijk. Nederlenderens heading så ut til å gå midt på keeper, men Sadio Mané fikk stusset den fra kloss hold – og like utenfor.

I det påfølgende angrepet var hjemmelaget på farten igjen. Zaha ble spilt gjennom, og fikk lobbet ballen bort like før han ble meid ned av en Loris Karius som kom for sent til situasjonen.

Dommer Neil Swarbrick pekte på krittmerket, ga Liverpool-keeperen gult kort og fra ellevemeteren var Luka Milivojevic sikker som banken.

– Det er et klart straffespark, konstaterte TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen.

Mané ble straffet for filming

Selv om kampen roet seg, kokte det fortsatt på Selhurst Park.

Om lag 20 minutter ut i kampen var det bortelagets tur til å rope på straffe. James McArthur gikk inn i en sklitakling i feltet, og traff så vidt Mané på foten. Senegaleseren hoppet teatralsk, og dommer belønnet ham med gult kort.

– Det er en meget god avgjørelse av dommerteamet. Hvis Mané faller akkurat når han treffer ham er det straffe, men han tar et ventehopp. Forsinkelsen gjør at han blåser filming, og det er godt sett når det går så fort, roste TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i pausen av kampen.

Igjen skulle Mané bli involvert senere. En corner endte hos Roberto Firmino, og på bakerste stusset vingen ballen i mål. Reprisene viste imidlertid at senegaleseren stod i offside, og dommer annullerte målet korrekt.

Resten av første omgang var det Liverpool som dominerte banespillet, og – igjen – var Mané nærmest da han kom til en heading på corner. Den ble reddet, og lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Scoret rett etter pause

Jürgen Klopps pauseprat så ut til å fungere for et frustrert bortelag, som føyk ut av startblokkene.

– Nå er Liverpool flere nummer for store for Crystal Palace, kommenterte Wikestad.

Etter fint spill i forkant endte ballen til venstre hos James Milner.

Veteranen vendte av Aaron Wan-Bissaka, og la knallhardt inn langs bakken mot Mané i feltet. Kampens mest aktive mann tuppet ballen i mål fra kloss hold, og dermed fikk Liverpool en drømmestart på omgangen.

Enorme Benteke-sjanser

Da Liverpool så ut til å ta kontroll over kampen, kom hjemmelaget knallhardt tilbake – Christian Benteke fikk to eventyrlige sjanser i løpet av tre minutter.

Først blåste han en ball over på halvspretten fra tolv meter, før han igjen fikk muligheten fra samme hold – denne gang trillet ballen langs bakken, men igjen blåste belgieren ballen over.

Deretter fulgte nye Mané-kontroverser. Han var bombesikker på at han hadde fått frispark, og grep etter ballen med hendene. Dommer Swarbrick mente imidlertid ikke at Mané skulle ha frispark, og blåste heller for hands. Han holdt imidlertid det gule korte i lommen, som ville blitt Manés andre.

– Han er litt heldig der, konstaterte Wikestad, om spilleren som ble byttet ut like etter.

Liverpool maktet deretter ikke å ta fullstendig kontroll over kampen igjen, men Salahs matchvinnerscoring gjorde at Jürgen Klopp tok med seg tre poeng til Merseyside.

Lagoppstillinger

Crystal Palace (4-3-3): Hennessey - Wan-Bissaka, Kelly, Sakho, van Aanholt - McArthur, Cabaye, Milivojevic - Townsend, Benteke, Zaha.

Liverpool (4-3-3): Karius - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané.