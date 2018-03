I et intervju med Dagbladet Magasinet lørdag åpner Märtha Louise opp om sitt kjærlighetsliv.

Intervjuet er gjort under en tur til India i regi av prinsessens «engleskole».

Avviser rykter

På spørsmålet om hvorvidt hun er singel, er svaret ja, om enn noe nølende.

– La meg si det sånn: Jeg har det veldig fint som jeg har det nå. Jeg har barn, men ikke kjæreste, i hvert fall ikke sånn på ordentlig, sier hun til magasinet.

Hun understreker likevel at hun håper hun finner kjærligheten igjen. Under turen til India møtte hun en spåmann, og han sa hun skulle oppleve to ekteskap i løpet av livet.

– Jeg håper jo å finne kjærligheten igjen, jeg har ikke lyst til å være alene resten av livet, sier hun.

Godt forhold

Det er halvannet år siden Märthe Louise og Ari Behn (45) gikk hver til sitt. De hadde da vært sammen i 14 år og har de tre døtrene Emma Tallulah, Leah Isadora og Maud Angelica sammen.

I intervjuet understreker hun at de to fremdeles har et godt forhold.

– Når vi sees klarer vi å ha det veldig hyggelig. Det er viktig for barna. Jeg er fremdeles kjempegod venn med familien til Ari og han er god venn med min, sier hun.

I fjor sommer ble det klart at Behn hadde funnet kjærligheten med Ebba Rysst Heilman (33).

Behn er også aktuell med dokumentarserien «Ari og halve kongeriket» på TV 3, en serie han selv vil ha stoppet. Serien følger livet til Behn det siste året, et år som Behn beskriver som et inferno.

– Dette året har vist meg helt nye sider av meg selv og nye sider av livet, så sånn sett har det vært et helt spesielt år, sa Behn til TV 2 tidligere i mars.

Også han bekrefter at forholdet til Märtha Louise fremdeles er godt.

– Det å få barna trygge i en sånn prosess er det viktigste av alt. Ved å være rause med hverandre, sier han.