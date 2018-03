Tiger Woods er tilbake i verdenstoppen i golf, etter en årrekke med ryggproblemer.

Lenge fryktet den tidligere verdenseneren at han aldri ville spille golf igjen, men etter fire ryggoperasjoner fikk han endelig behandlingen han trengte.

Woods gjennomgikk en spinal fusjon-operasjon, en avstivning av ryggen, i april i fjor.

Det funket.

– Jeg fikk en andre sjanse i livet. Jeg er et vandrende mirakel, sier Woods ifølge BBC.

Etter tolvte-, andre- og femteplass i de siste tre turneringene er han plutselig en av favorittene til å vinne den grønne jakken i The Masters på den legendariske Augusta-banen.

Han har vunnet turneringen fire ganger, men den siste gangen 42-åringen gikk til topps var i 2005.

Nå er ambisjonene på det nivået igjen.

– Jeg er bare her for å vinne. Jeg er blitt litt bedre, og litt skarpere for hver uke jeg har spilt, sier Woods.