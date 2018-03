Rune Danielsen i Hovedredningssentralen i Nord Norge sier til TV 2 at de fikk melding om to massive snøskred nordvest for Laupstad i Vågan kommune i Lofoten ved 12-tiden lørdag.

Det var seks utenlandske skiturister fra Liechtenstein i området da rasene gikk. Alle disse er nå gjort rede for, og det er ikke meldt om noen skadde.

Det skal ikke ha vært andre personer i området, men redningsetatene vil fortsatt gjøre søk i området for å forsikre seg om at denne opplysningen stemmer.