Lungesyke Peter Robson var innlagt på Ninewells Hospital i Dundee i Skottland. Han visste at det nærmet seg slutten, og hadde bare ett siste ønske: Å få se sin kjære hund en siste gang.

Rakk det akkurat

Det er strenge hygieneregler ved sykehuset og hunder har vanligvis ingen adgang. Likevel valgte sykehuset å tilrettelegge for besøket og skjærtorsdag kunne border collien Shep besøke sin hengivne matfar. Bare timer senere døde Peter på sykehuset.

– Fullstendig overveldet og rørt over at bestefars siste ønske ble innfridd. De gjorde en døende mann lykkelig. Oversykepleier Cheryl White - du er en engel, og vi er evig takknemlig, skriver barnebarnet Ashley Stevens på Facebook.

Hun forteller til BBC at bestefaren fikk Shep som valp for åtte år siden, og var hans store trøst da kona gikk bort.

– Han trodde virkelig ikke at han skulle få se Shep igjen. Det var et fantastisk øyeblikk å se de to sammen. Shep var også så lykkelig over å få se ham.

Koser seg med hunden. Foto: Ashley Stevens

Små, viktige ting

Sykehuset sier de er glad for å kunne glede Peter Robson, som led av lungefibrose, og sender kondolanser til familien.

– Jeg er stolt av sykepleier Cheryl og resten av teamet hennes for å ha gått til dette sammen med kolleger i infeksjonskontrollen, sier leder Fiona McCallum til BBC.

Hun understreker at det ofte er de snå tingene som betyr mest for pasienter og pårørende.

– Vi er så glad for at vi fikk til dette.