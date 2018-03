Det nærmer seg sesongslutt i Premier League. En rekke klubber har prestert under pari og vil bruke ukene frem mot VM til å styrke laget før neste sesong.

En av spillerne det kan bli rift om i sommer er Tottenhams solide midtstopper Toby Alderweireld. Nå har Chelsea kastet seg inn i kampen om belgieren. Fra før følger både Manchester United og Barcelona Alderweirelds kontraktssituasjon tett, skriver The Mirror.

Pep Guardiola tror Manchester City må kjempe for å beholde Raheem Sterling i klubben hvis Real Madrid kommer på banen. Det skriver The Sun. Sterling har i overkant av to år igjen av kontrakten med de lyseblå og har vært koblet til den spanske gigantklubben.

Samtidig stresser ikke Guardiola med å forlenge sin egen kontrakt med klubben. Manchester City må pent vente, sier han. Guardiola ønsker ikke at en eventuell kontraktsforhandling skal stjele fokus fra klubbens jakt på trofeer.

Bortsett fra Alderweireld ser Manchester United til Spania for midtstopperforsterkninger. To franskmenn er på blokken. Barcelonas Samuel Umtiti og Real Madrids Raphael Varane er nevnt som to stoppere som kan løse Mourinhos defensive utfordringer, skriver Daily Star.

Arsenal frykter at Jack Wilshere vil takke nei til kontraktstilbudet klubben har gitt ham og forlate klubben gratis i sommer. Det skriver The Guardian.

West Ham forbereder et bud på rundt 44 millioner kroner for Manchester United-keeper Sam Johnstone, hevder The Mirror. Joe Hart, som for tiden er på lån i London-klubben, returnerer til Manchester City etter sesongen.

Bournemouth vil kreve 275 millioner kroner for Callum Wilson om kjøpelystne klubber skulle komme på banen i sommer. Everton og West Ham er interesserte, skriver The Sun.

Sky Sports hevder at Real Madrid er villige til å selge Gareth Bale i sommer. Om det stemmer er det nok flere toppklubber i Premier League som er villige til å grave dypt i lommene.

Mye tyder på at Antonio Conte og Chelsea går hver til sitt etter sesongen. Ifølge The Times håper London-klubben at PSG prøver seg på Conte i sommer. Da slipper klubben å sparke Conte. Det vil nemlig koste dem rundt 100 millioner kroner.

​