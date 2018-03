Zlatan Ibrahimovic hadde sin første pressekonferanse som Los Angeles Galaxy-spiller fredag kveld, og svensken kunne ikke vært mer seg selv lik.

Kjapp i replikkene og noen herlige stikk i retning Sverige og svenskenes landslagssjef Janne Andersson ga vitne om en Ibrahimovic full av selvtillit.

– Jeg vil bare komme meg ut på banen og lukte gresset. Jeg føler meg ung og har sagt før at jeg er som Benjamin Button. Jeg ble født gammel og vil dø ung. Når jeg kom til England sa de at jeg satt i en rullestol, men etter tre måneder var jeg han som kunne fly, åpnet supersvensken med på fredagens pressekonferanse.

Ibrahimovic har den siste tiden slitt med skader, og har ikke vært på banen siden desember. Det var lenge spekulasjoner rundt svenskens framtid i Manchester United, og det var en dårlig skjult hemmelighet da overgangen først ble bekreftet.

– Jeg vet hva jeg kan, og jeg kommer til å bringe suksess hit. Jeg er ikke arrogant, men jeg har selvtillit for en grunn. Jeg har ikke noe å bevis her, jeg er her for å vise frem det jeg kan best. Jeg vet hvordan man vinner trofeer, fortsatte målmaskinen selvsikkert for et fullsatt presserom.

– Løven er sulten.

– Jeg satt Sverige på kartet

Sverige tok seg videre til VM-sluttspill med sensasjonsseieren over Italia i Playoffen, uten Zlatan i troppen. Nå spekuleres det i om superspissen kan bli å se i Janne Andersson VM-stall til sommeren, men Ibrahimovic hadde sitt å si om ryktene.

– Han (Janne Andersson) burde fokusere på laget og ikke på meg, for at han tapte to kamper nå sist. Han klarte å ta laget til VM, folk sier det er en bragd, men for meg er det ikke en bragd. For meg er det en selvfølgelighet. Det er nå det begynner.

Og på spørsmålet om han kommer til å svare ja hvis han hadde blitt spurt svarte Zlatan slik bare Zlatan kan svare:

– Jeg er det nye Sverige, og det var jeg som satt Sverige på kartet. Folk snakker om Sverige på grunn av meg, og det er ikke for å være arrogant, for det er fakta. Om jeg er hundre prosent frisk er døren åpen, avsluttet Ibrahimovic.

Zlatan skal i følge Galaxy-manager Sigi Schmid være tilgjengelig til morgendagens LA-derby mot byrival Los Angeles FC. Dermed kan svensken allerede én dag etter den medisinske testen bli å se i den hvit Galaxy-trøyen og i et mulig spisspar med den norske landslagsspissen Ola Kamara.