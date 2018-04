Se høydepunkter fra Moldes seier søndag i Sportsnyhetene i videovinduet øverst!

Tre amputerte Eliteserierunder er gjennomført, og kun ett lag står med full pott.

Molde har nemlig fått en drømmestart på sesongen, og står med ni poeng av ni mulige når kalenderen viser 2. april.

De tre siste sesongers overlegne seriemester Rosenborg har til sammenligning fått en tråere start på 2018, og er etter 1-1 mot Odd i Skien søndag hele sju poeng bak Molde allerede.

STERKT INVOLVERT I RIVALISERINGEN: Steffen Iversen vant fem ligagull som RBK-spiller. To av gangene var det Molde som tok sølvet. Her jubler han for scoring i en 3-1-seier på Lerkendal i 2010. Foto: Alley, Ned/NTB Scanpix

I neste serierunde skal de to rivalene møtes på Lerkendal, og nå er landets fotballekspertise langt ifra avkreftende til en annen seriemester enn RBK denne sesongen.

– Det kan fort skje. Den kampen er en sekspoengskamp, der det kan være veldig tøft for Rosenborg. Molde har lagt et bra grunnlag for eventuelt å ta seriegullet til slutt, sa Steffen Iversen i FotballXtra-sendingen til TV 2 søndag.

RBK-legenden, som selv er blitt seriemester seks ganger (fem av dem i Rosenborg-drakt), og resten av gjengen i TV 2-studio oppsummerte runden allerede før RBKs kveldskamp mot Odd, som altså endte med 1-1 for Kåre Ingebrigtsens regjerende mestere.

– Jeg tror Molde er de som står fremst i rekken om å utfordre Rosenborg i kampen om å ta det gullet. Jeg tror de kan stå hele distansen i år, og når vi runder 30 serierunder så har vi kanskje en annen serievinner enn sort og hvitt, sa også Ole Martin Årst i FotballXtra-sendingen mandag.

Årst: – Klassespillere i alle ledd

Den tidligere toppspissen pekte på bredden i Molde-troppen som et vesentlig aspekt etter 2-1-seieren hjemme mot Tromsø, der Etzaz Hussain scoret begge målene for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

– Det gnistret ikke av Molde i dag, men de vinner forsåvidt fortjent. Tromsø hevet seg fra det de har gjort, men Molde har klassespillere Nå benker de Fredrik Aursnes, som har scoret i de to første rundene, og så kommer Hussain inn og scorer begge i dag. I tillegg kan de benke Amang og sette inn Chima Chukwu. De har klassespillere i alle ledd, sa Årst.

De tre siste sesongene har trønderne vunnet serien med tolv, 15 og sju poengs margin til nærmeste utfordrer. Nå er det altså allerede sju poeng opp til forrige sesongs sølvviner Molde, forut for det som altså blir en svært spennende batalje neste helg. Også Eurosports ekspert er spent.



– Skulle de tape den, er de ti poeng bak etter fire kamper. De er såpass gode at de kan ta igjen det, men da blir det uro og diskusjoner, sa Kjetil Rekdal mandag kveld.



RBK har også allrede fem poeng opp til det som i 2017 var bronsevinnerne Sarpsborg 08, et lag en av TV 2s eksperter også tror trønderne har et lite øye på.

– Jeg tror Rosenborg gir blaffen i alle lag utenom Molde, men så følger de nok litt med på det som skjer nede i Sarpsborg også. For de er ekstremt solide. De mistet Diatta og Rosted, men får opp nye spillere som kompletterer laget, skrøt Jesper Mathisen i FotballXtra.

Skrøt også av Brann: – De blir å regne med

TV 2s eksperter skrøt også tidligere i sendingen 2. påskedag av Brann, som dominerte stort borte mot Strømsgodset i en 1-1-kamp som vil bli husket for et bisart selvmål av bergensernes Bismar Acosta. Brann har fire poeng, men har kun spilt to kamper denne sesongen.

– Brann så bra ut. Strømsgodset har én stor målsjanse, og ellers har Brann fullstendig taket på hele kampen. Det ser veldig bra ut for Brann. Strømsgodset borte er en vanskelig kamp, som de egentlig burde ha vunnet. Det vitner om at Brann har lyst til å være med og slåss oppe i teten de også. I dag var Brann et mye sterkere lag enn det Godset var, sa Steffen Iversen.

Også Brann-laget har jokere å kaste innpå fra benkeplass, noe Azar Karadas' målgivende innhopp var prov på.

– De viser nok en gang at de har den evnen til å få med seg noe på tampen av kampene. De har en vilje. Det skjedde noe da Lars Arne Nilsen kom inn til klubben. Han klarer å skape en tro, og så har han en evne til å sette innpå de riktige folkene. Brann blir å regne med i år også, sa Ole Martin Årst og laget som kapret en overraskende sølvmedalje i 2016 og ble nummer fem forrige sesong.